Ženama su ovo idealne mere ‘muškog ponosa’: za jednim plaču, a ovakav ih uopšte ne zadovoljava!

Neverovatno je koliko je ljudi u zabludi. Prema ženama, idealne mere muškog ponosa uopšte se ne poklapaju s muškim razmišljanjima.

Verovatno ste u nekoj prilici razmišljali koje su to idealne mere muškog ponosa. Po ovoj temi vršena su razna ispitivanja i na osnovu njih ovo su rezultati.

Veličina penisa je bitna, ali veće ne treba nužno da znači i bolje, potvrdile su žene u ‘Autentičnoj ženskoj lestvici za veličinu penisa’ na portalu penissizedebate.com.

One su imale zadatak da reše sve dileme vezane uz veličinu muškog ‘alata’. Zaključile su da je idealna dužina penisa od 18,41 do 20,95 cm, a obim od 15,87 do 16,51 cm.

Sve više ili manje od toga zadovoljava kriterijume, ali nije idealno. Penis manji od 11,43 i veći od 27,4 centimetara okarakterisan je kao ‘nezadovoljavajući’, piše The Huffington Post.

Lista zadovoljstva i veličine muškog ‘alata’

Idealna dužina muškog polnog organa je od 18,41 do 20,95 centimetara, a obim od 15,87 do 16,51 centimetara.

Rezultati drugog ispitivanja

S druge strane, prema nedavnom istraživanju na 800 heteroseksualnih žena. Njihove preferirane idealne mere muškog ponosa nisu daleko od proseka. Ovo je ohrabrujuća vest za muškarce koji su zabrinuti zbog svojih merenja.

Ovo istraživanje je proveo ZipHealth. Pokazalo je da većina žena smatra da je 14 cm preferirana dužina penisa, dok je njihov idealan obim oko 11,4 cm. Ove dimenzije se ne razlikuju mnogo od proseka. To znači da većina muškaraca nema o čemu da brine kada je u pitanju ostavljanje utiska na partnerku, piše Njujork post.

Prema nedavnom izveštaju, prosečna dužina penisa je 13 cm, a obim 11,6 cm. I dok se čini da su žene zadovoljne umerenom veličinom. Muškarci su u istraživanju pokazali sklonost većim dimenzijama. ZipHealth je anketirao 100 muškaraca i većina je rekla da bi volela da im penis bude dugačak 16,5 cm sa obimom od 14 cm.

Dr. Džen Caudle, koja je prošle godine postala viralna na TikTok-u, govorila je o potrebi da se razbije mit o važnosti veličine penisa. Ona je naglasila koliko ljudi precenjuje prosečnu veličinu penisa. Tako se stvara nepotreban pritisak. „Želim da vam predstavim stvarne činjenice o prosečnoj veličini penisa“. Ona navodi da „mnogi ljudi misle da je prosečna veličina mnogo veća nego što zapravo jeste.“

Pored toga, dodala je: „Postoji veliki društveni pritisak da se izgleda na određeni način, a to nije od pomoći ni muškarcima ni ženama. Prosečna dužina penisa u opuštenom stanju je 9 cm, dok je prosečna dužina u erekciji oko 13 cm’.

