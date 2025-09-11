Žene, ako ovo ne radite tokom masturbacije propuštate ono najbolje.

Ženska masturbacija, odnosno samostalna stimulacija genitalija radi postizanja seksualnog zadovoljstva, često je obavijena velom tajne i tabua. Međutim, to je potpuno normalna i zdrava aktivnost koja ženama omogućava da upoznaju svoje telo, otkriju šta im prija i poboljšaju svoj seksualni život. Istraživanja su pokazala da žene koje masturbiraju češće imaju ispunjeniji seksualni život, bolje zdravlje i veće samopouzdanje.

Zdravstvene prednosti o kojima se malo govori

Samozadovoljavanje donosi niz zdravstvenih prednosti. Tokom orgazma, telo oslobađa hormone sreće kao što su endorfin, dopamin i oksitocin, koji popravljaju raspoloženje i deluju kao prirodni analgetici. Pored toga, masturbacija može pomoći kod nesanice, jer oslobađanje napetosti i hormona dovodi do opuštanja i lakšeg sna. Neke studije čak ukazuju na to da redovni orgazmi mogu poboljšati kardiovaskularno zdravlje i smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Takođe, kontrakcije mišića tokom orgazma jačaju karlično dno.

Razbijanje mitova i zabluda

Uprkos sve većoj otvorenosti, ženska masturbacija je i dalje praćena brojnim mitovima. Jedna od najčešćih zabluda je da je to nešto čega se treba stideti. Druga je da to rade samo osobe koje su usamljene ili nisu u vezi. Istina je da mnoge žene u srećnim vezama redovno masturbiraju, što im pomaže da bolje razumeju svoje telo i svoje želje. Važno je naglasiti da masturbacija ne može izazvati neplodnost niti bilo kakve zdravstvene probleme.

Istraživanje sopstvenog zadovoljstva

Ne postoji ispravan ili pogrešan način za masturbaciju, jer je svako telo jedinstveno. Ključ je u istraživanju i otkrivanju onoga što vama najviše prija. To može uključivati stimulaciju klitorisa, koji ima preko 8.000 nervnih završetaka, G-tačke ili drugih erogenih zona. Neke žene uživaju u plitkoj penetraciji, poznatoj kao „shallowing“, koja se fokusira na ulaz u vaginu gde se nalazi većina nervnih završetaka. Korišćenje lubrikanata može pojačati zadovoljstvo, a postoje i brojne seksualne igračke koje mogu pomoći u istraživanju različitih vrsta stimulacije. Najvažnije je da se osećate prijatno i opušteno.

