Žene napokon pričaju o ovome – evo što nas najviše iritira tokom seksa kod muškaraca

Predigra, pažnja i nežnost – to su 3 najvažnije stvari koje žene nikada ne zaboravljaju u krevetu.

Žene tokom seksa najviše mrze kada se partner fokusira isključivo na penetraciju i orgazam, zanemarujući predigru, maženje i emocionalnu povezanost. Nedostatak komunikacije, sebičnost i imitiranje scena iz filmova za odrasle takođe se nalaze visoko na listi stvari koje im kvare raspoloženje i uništavaju svaku strast.

Seksualni odnos je mnogo više od fizičkog čina; to je razmena energije, emocija i intimnosti. Međutim, postoje određene stvari koje mogu narušiti ovaj doživljaj, posebno za žene.

Nerazumevanje ženskih potreba i želja često dovodi do grešaka koje muškarci prave, a koje mogu potpuno ugasiti strast u krevetu.

Da li stvarno znate šta ona želi?

Jedna od najvećih grešaka je preskakanje ili nedovoljno posvećivanje predigri. Ženama je često potrebno više vremena da se opuste i uzbude, a predigra je ključna za postizanje zadovoljstva. Fokusiranje isključivo na penetraciju može stvoriti osećaj da su samo objekat, a ne ravnopravni učesnik u vođenju ljubavi.

Još jedna stvar koju žene ne podnose je kada partner preuzme potpunu kontrolu, ne obraćajući pažnju na njene signale i želje. Seks je dvosmerna ulica i zahteva podjednako učešće oba partnera. Kada muškarac ne sluša i ne prati govor tela svoje partnerke, ona se oseća zapostavljeno i nepoštovano.

Kraj nije uvek i najvažniji

Mnoge žene su se složile da je jedna od grešaka i guranje njihove glave prema muškom polnom organu, jer žele same da odluče da li žele oralni seks. Pored toga, imitiranje onoga što se vidi u filmovima za odrasle, umesto praćenja signala koje žena šalje, takođe kvari doživljaj. Orgazam ne bi trebalo da bude jedini cilj, već uživanje u celokupnom iskustvu.

Na kraju, ono što se dešava nakon seksa podjednako je važno. Nagli odlazak iz kreveta ili okretanje na drugu stranu i spavanje, bez maženja i razgovora, može stvoriti osećaj odbačenosti i usamljenosti. Nežnost nakon odnosa produbljuje intimnost i pokazuje da vam je stalo do nje kao osobe, a ne samo do zadovoljenja sopstvenih potreba.

