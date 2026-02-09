Žene naprosto „podivljaju“ kad ovo čuju u toku seksa, a muškarce blam da to rade

Žene su slobodnije i podivljaju u toku seksa, dok se muškarci ustručavaju jer misle da im uzdasi i stenjanje nisu primereni..

Muškarci se često nađu u dilemi. Mnoge žene uživaju kad čuju ovo u toku seksa, a mnogi muškarci se stide da to rade.

Svako je drugačiji i svakom u seksu nešto drugo prija. Muškarci su često u dilemi jer ne znaju šta njihovoj partnerki najviše prija, a ako ne skupe snagu i saznaju, odnos je osuđen na propast.

Žene su malo otvorenije i one umeju da ispitaju telo svog partnera, u želji da ga najbolje zadovolje.

Jedan korisnik foruma Reddit obratio se publici postavivši jedno jednostavno pitanje: „Uzbuđuje li vas kad muškarci stenju tokom seksa? Mene umeju da uzbude ženski uzdasi. Ali volite li i vi devojke kada smo i mi glasni u krevetu?“.

Vrlo brzo dobio je više od 250 odgovora, a svi su manje-više značili jedno – žene vole da čuju muške uzdahe tokom vođenja ljubavi. Ovo je tom stidljivom čitaocu dalo podsticaj da se opusti tokom seksa.

Iako bi uzdisali, mnogi muškarci se ustručavaju. Misle da to njima nije primereno i da time mogu da oteraju lepšu polovinu.

Posle odgovora ovih žena „da podivljaju kada čuju muške uzdahe i pomalo stenjanje u toku seksa“, muškarci opustite se i prepustite strasti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com