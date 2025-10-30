Žene obožavaju ovu pozu: Garantuje vrhunski orgazam, a ne treba vam veština

Poza ‘ležeći policajac’ je ultimativna tajna za vrhunski ženski orgazam. Obožavaćete koliko je lako!

Ako volite doggy pozu, ali vam smeta napor i znojenje, imamo rešenje. Morate odmah isprobati pozu ‘ležeći policajac’. To je savršena poza za seks koja ne traži nikakve akrobacije. Ono što dobijate je dubok, intenzivan užitak sa zagarantovanim orgazmima.

Velikom broju žena teško je da dožive orgazam samo tokom penetracije. Zato su pojedine poze mnogo pogodnije od drugih. Nepisano pravilo kaže da je ‘kaubojka’ ključ. Ali, ako Vi ipak volite da ste dole, tu je poza ležeći policajac. U njoj je orgazam, verujte, gotovo zagarantovan, piše The Sun.

Ležeći policajac: Kakva je ta poza zapravo?

Seksualnu pozu ležeći policajac lako je savladati. Obećava intenzivan užitak, a nema rizika od istegnutih mišića ili da se osećate iscrpljeno. U osnovi, to je jednostavnija verzija doggy-stylea. Samo legnete na stomak, a ispod bokova stavite jastuk. Naziv potiče od podizanja koje jastuk stvara.

Kako stimulisati G-Tačku i garantovati vrhunac

Evo kako se izvodi:

Žena leži na trbuhu. Ispod kukova se nalazi neka vrsta podizača, kao što je jastuk. Njen partner se nalazi iza nje. Muškarac stavlja noge između njenih nogu. Visina jastuka je ključna: ona pomaže direktnoj stimulaciji G tačke. Poza je idealna za žene koje se vole opustiti tokom seksa. U njoj neizmerno uživa i muškarac koji Vas želi što pre dovesti do vrhunca.

Poza ‘Ležeći policajac’ dokazuje da intenzivan užitak ne zahteva mnogo veštine, već samo pametan trik. Ona je savršeno rešenje za vas i vašeg partnera. Tražite dubok, intenzivan seks uz minimalan napor. Vaš vrhunski orgazam je sada zagarantovan i lakši nego ikada.

