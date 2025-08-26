Žene otkrile zašto stenju tokom seksa – glume ili ipak ne?

Ovo je prava istina, možda se razočarate

Ima li stenjanje uvek veze s tim koliko je seks dobar? Prema istraživanju o seksualnom ponašanju koje je sproveo tim naučnika sa Univerziteta Lancashire – nema.

Autori tog istraživanja su došli do zaključka da je glasno stenjanje, ustvari glasanje koje žene uglavnom upotrebljavaju da više uzbude partnera i podstaknu mu orgazam što potvrđuje i većina istraživanja na tu temu, prenose mediji.

U njemu su naučnici pitali žene starosti od 18 do 48 godina za detalje o njihovom glasanju tokom seksualnog odnosa. Otkrili su da većina žena za vreme seksa stenju, ali ne nužno dok doživljavaju orgazam. Umesto toga, 66 odsto priznalo je kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, dok 87 odsto žena to čini da se osećaju više seksi i samopouzdanije.

,,Dok se ženski orgazmi najčešće postižu tokom predigre, kopulatorna vokalizacija je na najvišem nivou pre i istovremeno s orgazmom muškarca“, zaključili su naučnici. Osim toga, dodaju da žene ubacuju glasno zadovoljstvo da bi smanjile ‘dosadu’ u krevetu.

Stenju li žene samo zbog i za muškarce?

,,Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, ali bombardovani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano s orgazmom i dobrim seksom“, rekla je naučnica Kristen Mark sa Univerziteta Indiana i objasnila:

Ako stenjete, partneru dajete do znanja da radi sve dobro, a to očigledno nije uvek tako . Zato bi trebale ‘koristiti’ stenjanje i glasne uzvike samo kad je nešto dobro, a ne kad želite prikriti ono što nije da on pre završi.

