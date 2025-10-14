Žene sa jednom prirodnom bojom kose imaju najjači orgazam na svetu

Žene koje imaju prirodno crvenu boju kose imaju najjači orgazam na svetu.

Jedno istraživanje

Zanimljivo je da žene s riđom kosom prema nekim istraživanjima imaju veći broj orgazama u odnosu na žene s drugim bojama kose. Prema naučnicima, ovo može biti povezano s njihovim genetski različitim pragom tolerancije na bol. Naime, žene s riđom kosom navodno imaju nižu toleranciju na bol, što je povezano s većom seksualnom senzitivnošću, prenosi klix.ba.

I nije samo orgazam u pitanju

Istraživanje koje je sprovedeno na Univerzitetu u Hamburgu takođe pokazuje da žene s riđom kosom imaju aktivniji seksualni život, uključujući češće seksualne odnose i veći broj seksualnih partnera. Ipak, ovo bi moglo biti povezano s društvenim stereotipima koji ove žene često označavaju kao promiskuitetne.

Zanimljivo je da istraživanja sugeriraju da bi ovo ponašanje moglo biti rezultat polnih predrasuda, a ne nužno bioloških faktora.

