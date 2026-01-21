Žene u ovim godinama imaju najbolji seks: Tada su najspremnije za ‘avanturu’

Žene u ovim godinama imaju najbolji seks: Saznajte zašto nauka tvrdi da je ‘zlatno doba’ za strast i zašto je nagon tada na vrhuncu.

Žene u ovim godinama imaju najbolji seks, a nauka konačno ima objašnjenje za ovaj fenomen koji ruši sve ustaljene predrasude.

Dok mnogi veruju da je vrhunac strasti rezervisan za ranu mladost, prava seksualna revolucija u životu žene zapravo nastupa znatno kasnije, kada se spoje samopouzdanje i potpuno poznavanje sopstvenog tela. Upravo tada su one najspremnije za ‘avanturu’ i istraživanje novih horizonata uživanja, oslobođene svih ranijih nesigurnosti.

Glas prirode: Zašto se to dešava?

Bićete iznenađeni kada saznate o kojoj je tačno životnoj fazi reč i zašto se upravo ove godine smatraju njihovim ‘zlatnim dobom’ za maksimalno uživanje

Najverovatnije da u seksualnom nagonu najveću ulogu nema ni partner, ni ljubavni status, nego biološki sat i njegovo glasno otkucavanje.

U 30-im, ali i ranim 40-im godinama žene često otkrivaju novu stranu sopstvene seksualnosti i mnogima omiljena aktivnost postaje upravo zabava u krevetu.

Instinkt koji budi strast

Stručnjaci tu pojavu objašnjavaju otkucavanjem biološkog sata i željom da „iskoriste preostale godine za stvaranje potomaka“. Laički rečeno, kako žene stare, više vode ljubav – i to puno više.

U studiji objavljenoj u časopisu „Personality and Individual Differences“ učestvovalo je je 827 žena podeljenih u tri grupe. Visoka plodnost (18 do 26 godina), niska plodnost (27 do 45 godina) i u menopauzi (46 godina i više).

Rezultati istraživanja: Kada je nagon najjači?

Na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, istraživači su otkrili da žene koje imaju od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju „pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti“. Zbog toga žene u ovim godinama imaju „česte seksualne maštarije i aktivan seksualni život, pa su spremne na povremeni seks“.

Priroda ima svoje načine da nas iznenadi – dok plodnost polako opada, žensko telo odgovara najjačim naletom strasti do sada. Kasne dvadesete, tridesete i rane četrdesete nisu samo godine zrelosti, već vreme kada biološki sat ‘ubrzava’ i gura ženu ka maksimalnom uživanju.

Dakle, tajna nije samo u iskustvu ili samopouzdanju, već u iskonskom instinktu koji ove godine pretvara u najuzbudljiviju fazu života. Ako ste se pitali zašto se u ovoj deceniji osećate slobodnije nego ikada, nauka vam je upravo dala odgovor. To je vaše pravo ‘zlatno doba’.

