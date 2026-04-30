Žene u ovim godinama imaju najjači seksualni nagon, tada su najspremnije i za neobavezan seks

Žene u tridesetim, pa i ranim četrdesetim godinama često upoznaju potpuno novu stranu sebe u krevetu. Upravo tada se javlja najjači seksualni nagon, a mnogima zabava pod čaršavima postaje omiljena aktivnost dana.

Nije reč o pukoj slučajnosti niti o trenutnom raspoloženju. Iza svega stoji jasna biološka logika koju nauka uporno potvrđuje.

Zašto se baš tada budi najjači seksualni nagon

Stručnjaci ovu pojavu tumače otkucavanjem biološkog sata. Telo, jednostavno, šalje signal da treba iskoristiti preostale plodne godine za stvaranje potomstva. Laički rečeno, kako godine prolaze, žene sve češće i sve strastvenije vode ljubav.

Razlika u odnosu na dvadesete je drastična, i to ne samo po učestalosti nego i po kvalitetu doživljaja.

Šta je tačno pokazala studija o ženskoj seksualnosti

U istraživanju koje je objavio časopis „Personality and Individual Differences“ učestvovalo je 827 ispitanica. Naučnici su ih podelili u tri grupe prema reproduktivnom statusu:

visoka plodnost: žene od 18 do 26 godina

niska plodnost: žene od 27 do 45 godina

menopauza: žene od 46 godina pa naviše

Na osnovu odgovora u onlajn anketi, autori su zaključili da dame iz srednje grupe imaju pojačan libido kao odgovor na smanjivanje plodnosti.

Kod njih su seksualne maštarije češće, seksualni život aktivniji, a spremnost na povremeni seks znatno veća nego kod mlađih ili starijih ispitanica.

Kada žene osećaju vrhunac ženske seksualnosti

Period između 27. i 45. godine pokazao se kao zlatno doba ženske strasti. Tada se kombinuju iskustvo, samopouzdanje i biološki pritisak.

Sa godinama dolazi i bolje poznavanje sopstvenog tela. Nestaje strah od osude, a preuzima ga radoznalost.

Sa godinama dolazi i bolje poznavanje sopstvenog tela. Nestaje strah od osude, a preuzima ga radoznalost.

Snažna seksualna želja u ovom periodu često iznenadi i same žene, posebno one koje su godinama bile u monotonim vezama.

Da li je intenzivan seksualni poriv isti kod svih žena

Nije, i to treba reći otvoreno. Hormonski status, nivo stresa, kvalitet partnerskog odnosa i opšte zdravlje igraju veliku ulogu.

Neke dame osete eksploziju strasti već sa 28, druge tek pred 40. Ipak, obrazac postoji i statistika ga potvrđuje.

Šta utiče na pojačan libido kod žena

nivo estrogena i testosterona

emocionalna stabilnost u vezi

kvalitet sna i fizička aktivnost

odsustvo hroničnog stresa

Mit o ženama u menopauzi i kraju strasti

Iako studija pokazuje pad nagona posle 46. godine, to ne znači kraj seksualnog života. Mnoge žene u zrelijim godinama prijavljuju dublju emotivnu povezanost i kvalitetnije odnose.

Manje je kvantiteta, ali zato kvalitet često ide uzlaznom putanjom. Partneri koji prepoznaju ovu fazu dobijaju mirnu, sigurnu i veoma posvećenu ljubavnicu.

