Žene u ovim godinama najčešće varaju, šokiraćete se kad vidite najčešće motive, i uopšte se ne kaju

Prema istraživanjima žene najčešće varaju partnere od 39 godine, a postoji više motiva koji će vas šokirati kad ih pročitate.

Nedavno istraživanje britanskog portala za pronalaženje partnera sa više od milion korisnika otkrilo je koje su godine najopasnije za preljubu. Evo u kojim godinama su ljudi najskloniji neverstvu, odnosno u kojim godinama žene najčešće varaju.

Prema ovom istraživanju većina ljubavnih afera počinje u dobi od 39 godina, a to se objašnjava činjenicom da za mnoge ova godina predstavlja prekretnicu u životu, neki počinju da ulaze u krizu srednjih godina, doživljavaju drugu mladost ili traže nova uzbuđenja. .

Studija je pokazala da su ljudi zapravo skloniji prevari u poslednjoj godini bilo koje decenije života (19, 29, 39, 49 ili 59) nego u bilo kom drugom uzrastu.

Posle 39. godine ljudi najviše varaju sa 49, a potom i sa 29, piše portal Livescience.

Takođe, ovo istraživanje je otkrilo 5 najčešćih motiva za preljubu:

Nedostatak uzbuđenja u krevetu

Stvorena je prilika

Osećaj dosade u vezi

Ponovno uspostavljanje kontakta sa starom ljubavlju na društvenim mrežama

Želja za promenom

Druga studija rađena u Holandiji pokazala je da oko 15 odsto udatih žena bar jednom prevari svog partnera, dok oko 20 odsto muškaraca prevari svoju ženu. Prema ovoj studiji, muškarci i žene podjednako varaju. Jedno istraživanje je objasnilo da žene varaju svoje partnere zbog viška samopouzdanja i to najčešće u ranim tridesetim godinama.

Moć kao afrodizijak

Pokazalo se da su uspešne žene sa visokim primanjima sklonije tome da flertuju i koriste „ženske“ čari na muškarcima. Istraživači navode da je to zbog toga što imaju više samopouzdanja, liberalnije poglede i više mogućnosti za prevaru od žena vaspitanih u tradicionalnom duhu i sa slabije plaćenim zanimanjima.

– I za žene i za muškarce moć je kao afrodizijak, a pogrešna je pretpostavka da se žene zbog preljube osećaju više krivim. One, naprotiv, imaju manje kajanja posle varanja – rekao je vođa studije profesor Joris Lamers sa Univerziteta Tilburg.

Osim toga, istraživanje je pokazalo da u svojim ranim tridesetim žene najčešće varaju, a to se tumači fokusiranjem na seksualne aspekte veza. Naime, žene u ranim tridesetim ne razmišljaju o muškarcima kao očevima, odnosno ne postavljaju pitanje da li bi on bio dovoljno dobar otac mojoj deci.

Različita mišljenja o muškoj i ženskoj prevari

Istraživanje je pokazalo i da u društvu i dalje postoje različita mišljenja o muškoj i ženskoj prevari. Dok će se muškarac pravdati snažnijim seksualnim nagonom, iskorišćavanjem prilike, pa čak i činjenicom da ga je žena zavela, žene koje varaju proglašavaju se proračunatim i neosetljivim osobama, koje razaraju tuđe porodice.

Kada je u pitanju vernost, manje su važni pol ili obrazovanje, već samo karakter i mogućnosti koje su čoveku dostupne. Motivi za prevaru su najčešće sebičnost i kratkotrajno zadovoljstvo.

