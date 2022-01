Žene u ovim godinama najviše uživaju u seksu

Tek posle ove godine doživljavamo pravo intimno iskustvo

Ukoliko ste uvereni u to da je uzbudljiv i ispunjavajući seksualni život jedino moguć u mladosti, rezultati najnovijeg istraživanja u sklopu aplikacije Lover će vas iznenaditi.

Naime, oni upućuju na to da žene starosti između 45 i 54 osećaju najviše zadovoljstva tokom ovih aktivnosti.

Kako je u studiji učestvovalo 1.500 žena u vezi ili braku, nema razloga da sumnjamo u ishod. Dame u zrelim godinama izjavile su da im je u spavaćoj sobi sve potaman i da ništa ne bi menjale.

Doktorka Britni Bler, koja je jedna od osnivačica spomenute aplikacije, pojasnila je ono što ste pročitali u uvodnom delu rečima da žene oko 50. godine imaju učestaliji orgazam. Pored toga, one bez ustezanja umeju da prenesu partneru šta ih uzbuđuje, ali i veoma dobro poznaju svoje telo.

Druge na listi onih kojima seks veoma prija, jesu dame starosti od 18 do 24, zatim od 25 do 34, pa od 35 do 44, da bi na kraju došle one koje potpaduju u grupu od 55 do 64.

Na pitanje koji bi sve faktori eventualno mogli da im poboljšaju kvalitet seksualnog života nakon pandemije, anketirane dame su izdvojile sledeće: veće samopouzdanje, romantični trenuci, predigra, veći libido i smanjena anksioznost.

Doktorka Bler poručuje svima da je u seksu najvažnije da prepoznate u čemu najviše uživate, jer svaka od nas je priča za sebe. Kada znate šta je to što želite, lakše ćete iskomunicirati sa partnerom. Ona ističe prednost masturbacije za povećano uživanje udvoje. Tajna je u dostizanju vrhunca, koji se na ovaj način vežba.

Za kraj, dodajemo i to da su žene starosne dobi od 35 do 44 godine izdvojile mentalnu povezanost kao način da se seksualno iskustvo unapredi, dok je izvestan broj mladih devojaka prepoznao predigru kao prostor za napredak.

