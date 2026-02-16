Žene u ovim godinama najviše uživaju u vođenju ljubavi, a evo i zašto

Biološki sat i njegovo glasno otkucavanje veoma utiče na želju za seksom. U tridesetim godinama one najviše uživaju u vođenju ljubavi.

Žene u različitoj životnoj dobi imaju seksualni život. Želja za seksom nije vezana samo za dvadesete godine i mladost. U nekim godinama žene najviše uživaju u seksu.

Istraživači iz Teksasa proverili su koliko je seksualna želja povezana sa godinama.

Biološki sat i njegovo glasno otkucavanje veoma utiče na želju za seksom.

U tridesetima žene često mogu čuti taj sat. Upravo on tera žene da “iskoriste preostale godine za rađanje”. U određenom životnom periodu povećava im se libido i najviše uživaju.

U istraživanju objavljenom u časopisu “Personality and Individual Differences” učestvovalo je 827 žena koje su bile podeljene u tri grupe: visoka plodnost u dobi od 18 do 26 godina, niska plodnost u dobi od 27 do 45 godina i menopauza od 46-te, pa nadalje.

Na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, istraživači su otkrili da žene od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju “pojačani seksualni nagon. Ovo je odgovor na smanjivanje plodnosti”. U tim godinama imaju “česte seksualne maštarije, aktivan seksualni život i spremnost na povremeni seks”.

– Naša otkrića sugerišu da žene ne moraju nužno da “polude za bebom” kako bi doživele seksualni vrhunac. Naši rezultati pokazuju da nema ništa posebno u tridesetima, ali da se ta ponašanja ogledaju kod svih žena koje doživljavaju pad plodnosti. Možda je teže začeti nakon 35. godine života, ali istraživanje pokazuje da će žene biti motivisane do menopauze – objasnila je naučnica Džudit Iston, a piše Your Tango..

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com