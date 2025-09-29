Žene zavode muškarce pomoću teorije ‘crvenih noktiju’: Bizarno je zašto ovo „pali“!

Influenserka Navja Pasi šokirala je korisnike društvenih mreža kada je tvrdila da muškarce privlače crveni nokti jer su ih njihove majke i bake nosile kada su bili mlađi, prenosi Dejli star.

Zašto muškarce privlače crveni nokti?

Teorija „crvenih noktiju“ zasniva se na ideji da će žena, ako ima crvene nokte, biti privlačnija svom partneru jer postoji bizaran razlog zašto muškarcima ova nijansa laka navodno izgleda privlačna.

Navja je na svom TikTok profilu objasnila kako ovaj jednostavan trik funkcioniše jer muškarci očigledno povezuju nokte svoje devojke sa noktima svojih majki i baka jer su ih one bojile u crveno.

„Muškarce u suštini privlače crveni nokti, a razlog za to je što su viđali svoje mame, svoje učiteljice i sve žene u životu sa crvenim noktima ili crvenim karminom, za koji sam oduvek mislila da je bakina boja, ali očigledno nije“, istakla je ona.

Čini se da čudna teorija zaista funkcioniše

„Svaki put kada vide crvene nokte, ili će to pohvaliti ili samo primetiti, jer ih je to privuklo. Što zvuči zaista čudno kada razmislite o tome“, dodala je ona.

Međutim, čini se da se „čudna“ teorija isplatila jer tvrdi da je dobila komplimente od muškaraca nakon što im je mahala crvenim noktima ispred nosa. To je podstaklo njen ego. „Ja lično mislim da izgledaju zgodno i osećam se super moćno kada ih nosim. Prelazim na crvene nokte“, rekla je Navja.

Njeni pratioci su joj u komentarima poručili da će i oni isprobati metodu „crvenih noktiju“, a bilo je i onih koji su je već isprobali. „Tako je istina! Momak sa kojim sam bila na sastanku rekao mi je da misli da su crveni nokti privlačni. Komplimente od muškaraca dobijam samo kada su crveni“, napisala je jedna od njih.

„Definitivno postoji nešto u vezi sa crvenim bolom u noktima što je moćno! Moj dečko mi uvek daje komplimente kada nosim crveni lak za nokte!“ dodala je jedna pratiteljka.

Međutim, bilo je i sledbenika kojima se teorija „crvenih noktiju” nikako nije dopala. „Onda nikada neću lakirati nokte u crveno“, istakla je jedna devojka. Drugi su se, pak, šalili da je Sigmund Frojd, koji je teoretisao da ljude privlače ljudi poput njihovih roditelja, potvrdio tu teoriju i izjavio da „to mora da prestane“.

