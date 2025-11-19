Ženu kojoj nedostaje seks prepoznaćete lako: Jedna stvar je odmah odaje

Govor tela vas odaje! Ženu kojoj nedostaje seks prepoznaćete po jednoj stvari koju ne može da sakrije.

Da li je samo neraspoložena ili nešto krije? Psiholozi kažu da je to nemoguće sakriti! Ovo momentalno odaje kada vam nedostaje seks.

Svi znamo da je seks zdrav i da isceljujuće deluje kako na žene tako i na muškarce. Ali, zadržimo se kod žena. Kao što se lako prepozna kada je žena zadovoljena, odnosno da je prošle noći sigurno imala seks, tako se može provaliti i kada dugo nije imala seks i to upravo po suprotnim karakteristikama.

Dakle, žena kojoj nedostaje seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odaće se govorom tela i stalnim neraspoloženjem.

4 ključna znaka da ženi nedostaje seks

1. Stegnut hod i govor tela

Seks deluje opuštajuće pa će žena koja je seksualno ispunjena biti opuštena i to će se primetiti u njenom hodu, odnosno, zanesiće kukovima kad hoda. Za razliku od nje, žena kojoj nedostaje seks izgledaće stegnuto i to je stvar koju ne može da kontroliše niti sakrije.

2. Loš san zbog nedostatka oksitocina

Zbog nedostatka oksitocina, hormona koji se luči prilikom orgazma, a deluje kao prirodni sedativ, žena koja nema seks imaće loš san i biće neispavana. Ako apstinencija potraje dugo, počeće da se vide ozbiljnije posledice od nedostatka sna i žena može izgledati starije.

3. Izlivi besa i nervoza

Seks je jedan od glavnih okidača za lučenje hormona sreće – endorfina. Zbog nedostatka ovog hormona žene mogu biti jako nezgodne, pa će često imati izlive besa prema ljudima koji su je samo popreko pogledali. Njeno neraspoloženje je direktna posledica hormonalnog disbalansa.

4. Pad samopouzdanja

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje, pa će žene kojima nedostaje seks, imati i nedostatak samopouzdanja. Zadovoljstvo je povezano sa unutrašnjim osećajem vrednosti, pa kad je jedno poljuljano, pada i drugo.

Hormoni sreće su ključni

Telo daje jasne znakove kada mu nešto nedostaje. U ovom slučaju, nedostatak hormona poput oksitocina i endorfina, koji se oslobađaju tokom seksa, direktno utiče na raspoloženje, izgled i samopouzdanje.

Pamtite: Žena kojoj nedostaje seks ne može sakriti svoje nezadovoljstvo jer ga odaje govorom tela.

