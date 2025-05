Znate li da (pre)često gledanje pornografije razara vaš mozak? Iznenadićete se kako!

Uticaj pornografije na mozak – šta kaže nauka?

Iako gledanje pornografskih sadržaja mnogima donosi trenutni osećaj zadovoljstva, retko se govori o dugoročnim posledicama koje to može ostaviti na mozak, prenosi klix.ba.

Prema istraživanju iz 2015. godine, muškarci koji često konzumiraju pornografski sadržaj imaju smanjen volumen sive mase u delu mozga koji je zadužen za motivaciju i donošenje odluka. Uz to, njihova reakcija na seksualne podražaje postaje slabija.

Terapeutkinja Danijel Sukenik, u razgovoru za The Conversation, objašnjava da ovakva stimulacija dovodi do pojačane žudnje i impulsivnog ponašanja. Sve to je rezultat pokušaja mozga da ponovo dostigne onaj nivo zadovoljstva koji je ranije postizao lakše. U ovom procesu ključnu ulogu ima tzv. centar nagrade u mozgu.

Dopamin, poznat kao hormon sreće, luči se svaki put kada doživimo prijatan osećaj. Međutim, kada je mozak konstantno izložen visokom nivou dopamina – što je čest slučaj kod preteranog gledanja pornografije – taj sistem postaje otporan. Zbog toga osoba više ne oseća isto zadovoljstvo i počinje da traži intenzivnije sadržaje kako bi doživela isti efekat.

Sukenik upozorava da to često vodi ka gledanju sadržaja koje osoba u početku ne bi ni razmatrala.

Problem je i u tome što ovakva navika može da utiče na kvalitet intimnog života. Pornografija prikazuje nerealne slike seksualnosti, što može dovesti do toga da osoba ne oseća isto zadovoljstvo u stvarnim odnosima. Istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da čak 23% muškaraca mlađih od 35 godina, koji redovno gledaju pornografiju, ima problema sa erektilnom disfunkcijom. Takođe, često dolazi do emocionalnog udaljavanja u partnerskim odnosima.

Kod mladih, efekti mogu biti još izraženiji. Adolescenti se nalaze u periodu brzog razvoja mozga, a veze između moždanih ćelija se tada brzo uspostavljaju i reorganizuju. Rano izlaganje pornografiji, kako pokazuju neka istraživanja, može biti povezano s razvojem poremećaja ličnosti i impulsivnim ponašanjem.

