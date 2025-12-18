Za ovaj način masturbacije sigurno niste čuli – bar ne do sad.

Znate li da žene prosto obožavaju ovaj način masturbacije?

Da li ste čuli za sintribaciju?

Ako želite da probate drugačiji način masturbacije – bez ruku, seksualnih igračaka ili lubrikanata – tu je sintribacija. Sve što je potrebno jeste da stisnete svoja bedra.

Seksualna terapeutkinja Kimberly Thomas objašnjava da je trik u tome da prekrižite noge i čvrsto stisnete bedra. Ova tehnika se često kombinuje sa blagim ljuljanjem ili trljanjem, kako bi se stimulisali klitoris i vulva, prenosi klix.ba.

Kada stegnemo bedra, a posebno ako aktiviramo i mišiće karličnog dna, dolazi do povećanog protoka krvi u intimnim predelima, što pojačava uzbuđenje i zadovoljstvo. Seksualna terapeutkinja Rachel Zar dodaje da se klitoris proteže duž cele vulve, pa stiskanje bedara može imati značajan efekat na celokupno seksualno iskustvo.

Iako se sintribacija najčešće povezuje sa ženama, muškarci takođe mogu isprobati ovu tehniku.

Mnoge žene su je verovatno isprobale još u tinejdžerskom periodu, ne znajući da i ovaj način masturbacije ima ime. Zar savetuje da nema razloga da se stidite ili odreknete ove tehnike i u odraslom dobu.

