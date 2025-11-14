Znate li kada žene najčešće varaju muževe: Ova godina braka i života je najkritičnija, kažu stručnjaci

Verovatnoća da žena prevari muža najveća je u 37. godini i sedmoj godini braka, kaže najnovije istraživanje.

Pitanje zašto žene varaju često se povezuje s krizom srednjih godina. Ipak, istraživanja pokazuju da postoji razdoblje u braku i tačna godina žene najčešće varaju muževe.

Iako se razlozi za vanbračne veze razlikuju, studije o vanbračnim vezama otkrivaju ponavljajuće obrasce: osećaj zanemarivanja, nedostatak pažnje i gubitak emocionalne veze su najčešći razlozi za preispitivanje veze.

Prema istraživanju platforme za vanbračne veze Viktorija Milan, mnoge žene počinju tajno da se pitaju da li su se udale za pravu osobu u određenim godinama. Rezultati su pokazali da žene najverovatnije varaju oko 37. godine, u proseku sedam godina nakon braka.

Zašto baš sedma godina?

Prema istraživanju platforme Victoria Milan, prosečna starost kada žene ulaze u vanbračne odnose je oko 37 godina – što se poklapa sa periodom od sedam godina braka. To je trenutak kada se početni žar često gasi, a svakodnevne obaveze preuzimaju primat.

Vi možda mislite da ljubav nestaje sama od sebe. Ali ono što se zapravo gubi jeste pažnja, poštovanje i osećaj da ste partneru važni. Kada toga nema, javlja se prostor za sumnju i traženje potvrde van braka.

Razlike među zemljama

U Velikoj Britaniji, žene varaju ranije – između 25. i 29. godine.

U Španiji, najčešće tek u četrdesetim.

U SAD-u, prosečno nakon 8,5 godina braka.

U Irskoj, nevera dolazi mnogo ranije – već posle 3,6 godina.

Ovi podaci pokazuju da kultura i društveni pritisci oblikuju dinamiku odnosa, ali emocionalna zapostavljenost ostaje univerzalni okidač.

Poštovanje je ključ srećnog braka

Porodični terapeuti Linda i Čarli Blum objašnjavaju da je temelj svake stabilne veze međusobno poštovanje: „Da bi veza bila dobra, oba partnera moraju pokazati visok nivo međusobnog poštovanja. U suprotnom, njihova veza ostaje na nižem nivou blagostanja.“ Istraživanja i svedočenja stručnjaka zajedno ukazuju na to da emocionalna bliskost i pažnja, posebno u tridesetim godinama, igraju ključnu ulogu u tome da li će brak ostati stabilan ili će početi da puca.

Šta Vi možete da uradite?

1. Pažnja je gorivo braka. Male stvari – poruka tokom dana, iskren kompliment, zajednički trenutak – mogu da spreče osećaj zanemarenosti.

2. Poštovanje je temelj. Porodični terapeuti naglašavaju da bez međusobnog poštovanja brak ostaje na niskom nivou blagostanja.

3. Emocionalna bliskost. Razgovor o osećanjima, planovima i strahovima vraća osećaj povezanosti.

Sedma godina braka nije prokletstvo – ona je test povezanosti. Ako znate da je upravo tada rizik najveći, imate priliku da reagujete na vreme. Sedma godina braka može biti trenutak krize, ali i trenutak obnove, ako odlučite da pažnju i poštovanje stavite na prvo mesto.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com