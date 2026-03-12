Znate li koje su najčešće navike žena koje uživaju u seksu? Ne možete da ih primetite!

Sposobnost žene da uživa u seksu zavisi od stavova i navika koje ne možete da vidite. Nevidljive su i na prvi pogled nemaju nikakvu vezanost.

Nevidljive i naizgled nepovezane navike. Znate li koje su najčešće navike koje otkrivaju ženu koja uživa u seksu?

Sposobnost žene da uživa u seksu zavisi od stavova koje ne možete da vidite.

Najčešćih pet neprimetnih navika žena koje vole seks

1. Prihvataju svoja tela

Žene koje vole seks ne stide se svojih tela iako im linija, baš kao i većini nas, nije savršena. Ne insistiraju da se gase svetla, niti se skrivaju pod pokrivačem. Osećaj sopstvene privlačnosti nema veze s tim kolike su vam grudi i jesu li vam bokovi uski ili široki, ali ima veze s tim šta osećate prema svojim grudima i bokovima.

2. Jasno kažu šta žele

Sebičnost nije vrlina. Međutim, žene koje znaju da budu sebične u krevetu imaju daleko bolja seksualna iskustva. Žene koje vole seks razumeju svoje želje i znaju kako da ih zadovolje. One traže ono što žele. Žene koje vole seks kažu svojim partnerima šta žele – bez obzira koliko su dugo već s njima.

3. Znaju da kažu „ne“

Nijedna zdrava osoba ne želi da vodi ljubav 20 puta na dan. Koliko god uživali u seksu, ima dana i trenutaka kad nam nije do toga. Žene koje vole seks nisu spremne na kompromise kad je reč o užitku vođenja ljubavi. Stoga će odlučno reći „ne“, kad to žele.

4. Strastvene su u svemu

Znate li koje su žene strastvene u svemu? One žene koje uživaju u seksu uživaju i u životu. Svaku lepu priliku koriste za uzbudljivo vođenje ljubavi, kupovinu nove haljine, dobru večeru, uspešno obavljen posao, novu pesmu…

5. Nisu krute

Seks nije samo za subotu uveče. Može biti OK i u četvrtak ujutru. „Misionarski položaj“ možda će biti zadovoljavajući neko vreme, ali i drugi položaji mogu da budu i te kako zanimljivi. Žene koje vole seks čuvaju se zapadanja u rutinu. Spremne su na eksperimentisanje, isprobavanje novih položaja, mesta i reči.

