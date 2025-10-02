9 najdruželjubivijih rasa pasa koje odmah osvajaju ljudska srca: Broj 1 je veliko iznenađenje (foto)

Stručnjak za kućne ljubimce izdvojio je devet pasmina koje su po prirodi izuzetno druželjubive i pogodne za porodični život, ali pri odabiru psa treba uzeti u obzir stil života, nivo aktivnosti i uslove stanovanja.

9. Irski seter

Irski seter je živahan i energičan pas koji je prvobitno uzgajan za pomoć pri lovu; zbog svoje prirode lako se uklapa u porodice s decom, ali zahteva puno kretanja i može biti tvrdoglav.

8. Labrador retriver

Labrador je jedna od najomiljenijih rasa zbog blagog karaktera, inteligencije i odanosti; odličan je porodični pas koji voli društvo dece i drugih ljubimaca.

7. Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Ovaj mali pas poznat je po nežnosti i privrženosti; brzo stvara jake veze s porodicom i često je idealan za domove s malom decom zbog svoje blagosti.

6. Bigl

Bigl je razigran, znatiželjan i društven; nekada uzgajan za lov u čoporima, obožava igru i druženje s ljudima i drugim psima, što ga čini sjajnim porodičnim ljubimcem.

5. Bokser

Bokser je lojalan i zaštitnički nastrojen prema porodici; strpljiv je s decom i cveta uz dosledan odgoj i dovoljno fizičke aktivnosti, iako ima veliku energiju koju treba usmeriti.

4. Stafordski bul terijer

Stafordski bul terijer je nežan i posebno prijateljski prema deci; inteligentan je i želi zadovoljiti vlasnike, ali je važno obezbediti jasnu strukturu i dosledan odgoj.

3. Pudla

Pudla i njene mešavine sve su popularniji zbog malog linjanja i prilagodljivosti porodičnom životu; poslušni su, ali zahtevaju redovnu negu krzna, mentalnu stimulaciju i dnevnu aktivnost.

2. Bostonski terijer

Bostonski terijer šarmira vedrim karakterom i brzim povezivanjem s porodicom; voli igru i zabavu, ali može postati tvrdoglav ako mu je dosadno pa mu treba dovoljno aktivnosti.

1. Mali oštrodlaki vendejski baset

Ova francuska, možda manje poznata rasa izuzetno je druželjubiva i lako se povezuje s ljudima; vođen je za aktivnost i društvo, ali teško podnosi samoću što može dovesti do neželjenog ponašanja ako mu nije obezbeđena pažnja

