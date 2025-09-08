Ako se vaš pas proteže kada vas ugleda, postoji dirljiv razlog za to

Mnogi vlasnici primete da im pas odmah proteže telo čim uđe u prostoriju ili se vrate kući. Iza ovog naizgled nasumičnog gesta krije se toplu poruku prijateljstva i spremnosti na zajedničku igru.

Gest dobrodošlice

Stručnjaci objašnjavaju da protezanje kod pasa funkcioniše kao prijateljski pozdrav. Dok vi mašete rukom ili govorite „Ćao, dušo“, vaš pas uzvraća istezanjem koje na univerzalan način znači „Drago mi je što si tu“ i poziva na igru.

Fiziološki razlog za istezanje

Istezanje pomaže psu da razgiba mišiće i zglobove posle mirovanja. Baš kao kad se probudite i zastenjete, pas se proteže kako bi „probudio“ telo i spremio se za pokret.

Metakomunikacija u psećem svetu

Ovaj pokret spada u metakomunikaciju – pas koristi fizičke geste da iskaže svoje emocije i namere. Istežući se pred vama, on pokazuje da nema agresivnih namera i stavlja vas na isto društveno „talasnu dužinu“.

Kako odgovoriti na pseće protezanje

Prepoznajući dirljivu poruku iza istezanja, možete psu posvetiti nežan odgovor: blagi dodir ili kratka igračka sesija potvrđuju mu da ste razumeli poziv. Na taj način jačate međusobno poverenje i obogaćujete vaš odnos.

