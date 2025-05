Da li vas je mačka ikada polizala? Evo koji razlog stoji iza toga

Mačke su poznate po svojoj nezavisnosti i često se smatraju udaljenijim kućnim ljubimcima u poređenju sa, na primer, psima. Međutim, iako ne traže stalnu pažnju ili druženje, to ne znači da nisu ljubazni. Da li ste ikada doživeli da vas je vaša mačka lizala? Stručnjak je otkrio šta to zapravo znači, piše Dejli ekspres.

Mačke su poznate po tome što ližu svoje krzno kako bi se uredile i održavale ličnu higijenu. Verovatno ste videli mačku kako liže drugu mačku, a možda ste čak i navikli da vas vaš ljubimac liže. Dok nekima ne smeta kada ih mačka liže, drugima je neprijatan osećaj grubog jezika na njihovoj koži. Prema PetMD-u, mačke imaju stotine kukastih papila na jezicima koje pokrivaju celu površinu jezika, čineći ga grubim kao brusni papir.

Bez obzira da li volite kada vas mačka liže ili ne, možda se pitate zašto mačke to rade. Amanda Campion, klinički biheviorista životinja sa decenijama iskustva u brizi o mačkama, objasnila je razlog za ovu naviku mačaka. Campion je u TikTok video snimku objasnila da mačke vole da ližu ljude jer je to deo društvenog negovanja i povezivanja. Ona je dodala da je to ono što jedna mačka radi drugoj mački kada se smatra delom njihove porodične jedinice.

To znači da, ako vas mačka liže, vi ste takođe deo njene porodične jedinice. „Neke mačke ližu da bi se smirile. Tokom lizanja oslobađaju hormone sreće, zbog čega se osećaju bolje. Naročito kada su pod stresom, neke mačke mogu mahnito lizati“, objasnila je ekspertkinja.

Bihejviorista mačaka upozorila je da prekomerno lizanje ljudi ili predmeta može da postane kompulzivno ponašanje, pa je savetovala da se pripazi ako lizanje odjednom postane sve češće. Ona je naglasila da je na ovo ponašanje potrebno obratiti pažnju, pa je preporučila preusmeravanje ponašanja i smanjenje izvora stresa i naglasila da je odgovornost vlasnika da otkrije šta uzrokuje stres mačke, da li je u pitanju dolazak bebe u kuću, nova mačka u komšiluku ili neka druga promena u okruženju.

„Pronađite uzrok, a zatim možete pomoći svojoj mački sintetičkim feromonima, lekovima za kućne ljubimce, nutraceuticima, ili ako je stanje veoma ozbiljno, posetite veterinara koji vas može uputiti kod kliničkog biheviorista životinja“, rekla je Campion. Ona je savetovala vlasnike da se redovno igraju sa svojom mačkom i obogaćuju okolinu jer će to zadovoljiti društvene potrebe i možda smanjiti lizanje.

Takođe smatra da je preusmeravanje stalne pažnje kompulzivne mačke na nešto poput igračke od štapa koristan korak. „Ako vam mačka samo redovno daje slatke poljupce, onda nemate o čemu da brinete. To nije problem, to je samo njihov način da se vežu i pokazuju naklonost prema vama“, zaključila je ekspertkinja.

