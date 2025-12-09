Deluje bizarno, ali zamor brkova čest je poremećaj kod mačaka – proverite svog ljubimca

Da li ste čuli za zamor brkova. Naime, česta stimulacija mačijih brkova zbunjuje mačke i može dovesti do poremećaja

Česta stimulacija mačijih brkova zbunjuje mačke čiji mozak ne može da dešifruje koje dolazne poruke imaju smisla, a koje su nebitne

Mačke su poznate po dugim brkovima koji su važan deo njihove anatomije. Osim uloge koju imaju, brkovi su i ukras mačijih lica. Međutim, brkovi su direktno povezani sa nervnim sistemom mačke: svaki brk duboko je „usidreni“ receptor u njenoj koži.

Kad neko ili nešto dodirne mačiji brk, električni impulsni signal se šalje u mozak mačke. Ipak, i ovi receptori mogu postati preopterećeni, što je pojava poznata kao „zamor“ brkova.

Šta je zamor brkova

Možda nikada niste čuli za ovaj termin, ali „zamor brkova“ se odnosi na prepoterećenost brkova koji predstavljaju receptore dodira. Njihovim čestim aktiviranjem povećava se priliv svih stimulacija u mozak. Iako postoje dokazi da prekomerna stimulacija brkova nekim mačkama pravi probleme, izraz „umor“ nije adekvatan, jer mačke sa „umornim“ brkovima ne osećaju zamor, već su pod stresom, anksiozne su i imaju nelagodnost.

Pojedini veterinari preferiraju termin „stres na brkovima“ da bi opisali ovo neobično, ali ne i opasno stanje, piše Thesprucepets.

Simptomi zamora brkova

Umor brkova nije stvarna bolest, već jednostavno stanje koje izaziva nelagodu i stres. Mačka nije bolesna u tradicionalnom smislu reči, ali „zamor brkova“ joj može umanjiti kvalitet života. Posebno teški slučajevi dovode do dehidracije ili neuhranjenosti, ako mačka odbija da jede i pije. Mačke sa „zamorom brkova“ obično su uznemirene, loše raspoložene, gube apetit, besciljno hodaju, nesposobne su da se smire, trljaju lice o predmete ili pod, ujedaju ili grebu, posebno u vreme hranjenja.

Uzroci zamora brkova

Iako vlasnicima mačaka ova pojava nije dobro poznata, „zamor brkova“ se smatra prilično čestim. Većina slučajeva zamora brkova rezultat je stalnog trljanja brkova o činije za hranu i vodu. Mačiji brkovi su sastavni deo mačijeg istraživanja i navigacije. Imaju veliku ulogu u mačijoj ravnoteži i obaveštavaju ih o ograničenjima prostora. Kada se mačiji brkovi previše stimulišu, mačka se „zbuni“ i uznemiri, jer njen mozak nije u stanju da dešifruje koje dolazne poruke imaju smisla, a koje ne. Rezultat ove mačije frustracije su zbunjenost i stres.

Dijagnostikovanje zamora brkova

Zamor brkova je stanje koje treba predočiti veterinaru koji će prvo otkloniti sumnju na ozbiljnije zdravstvene tegobe. Ako je mačka nemirna, agresivna ili pokazuje druge znake stresa i nelagodnosti, treba da znate da mnoga oboljenja mogu izazvati iste znak. Stoga, neophodna je pravilna dijagnoza. Veterinar će obaviti detaljan pregled i zatražiće od vas da pružite detaljnu istoriju. Budite spremni da opišete kućnu situaciju vaše mačke, navike hranjenje. Takođe, obratite pažnju na sva čudna ponašanja kojima ste možda bili svedoci. Obratite pažnju na spoljašnje faktore koji mogu da igraju ulogu u stresu vaše mačke, kao što su novi član porodice, putovanja, promena ishrane. Pošto mačke ne mogu da prenesu kako se osećaju i „kriju“ bolest, možda će biti potrebna detaljnija dijagnostika.

Tretman zamora brkova

Lečenje zamora brkova kod mačke je jednostavno. Za početak, uklonite sve činije sa dubokim stranama koje mačiji brkovi konstantno dodiruju i zamenite ih ravnim i širokim tanjirima. Posude za vodu treba da dopunite skoro do ivice kako bi mačka lako pila vodu bez kvašenja brkova ili njihovog udaranja sa strane. Alternativno, dopustite mački da pije vodu sa drugih izvora, poput česme ili malije fontane.

Prognoza za mačke sa „zamorom brkova“

Ako vašu mačku muči zamor brkova, dobra vest je da je prognoza izlečenja odlična: nekoliko jednostavnih i lakih promena načina života i malo vašeg vremena će im pomoći da se ponovo osećaju dobro.

Kako da sprečite „zamor brkova“ kod mačke

Unapred razmišljajte o obliku i veličini činija za hranu i vodu čime ćete unapred otkloniti jedan od mogućih razloga ovog problema. Nikada ne podrezujte mačije brkove: iako neki vlasnici misle da je to efikasan način da se izbegne zamor brkova, to nije tačno, jer su mačiji brkovi njihova navigacija i sastavni deo njihove percepcije života.

