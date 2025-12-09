Ima li vaš ljubimac buve? Veterinar otkrio genijalan trik sa papirom i vodom (VIDEO)

Ovom metodom proverno možete saznati da li vaš ljubimac ima buve. Možda otkrijete ono što niste ni slutili!

Buve su mali, ali uporni paraziti koji mogu izazvati velike probleme vašem ljubimcu, pa čak i vama.

Ove sitne napasti se hrane krvlju životinja i lako prelaze s jednog domaćina na drugog – bilo da je reč o psima, mačkama, kunićima, zamorcima ili pticama. Jedan ujed dovoljan je da izazove svrab, alergijske reakcije, pa čak i anemiju kod slabijih i mlađih životinja.

U toplim i vlažnim uslovima, jaja i larve buva se brzo razvijaju i prerastaju u odrasle jedinke koje čekaju prvi znak života – telesnu toplotu ili pokret – da bi skočile na novog domaćina. Zato je važno znati kako da ih na vreme otkrijete, čak i kada ih ne vidite golim okom.

Jednostavan test koji otkriva prisustvo buva

Jedan britanski veterinar nedavno je podelio praktičan trik koji može pomoći svakom vlasniku kućnih ljubimaca da u samo nekoliko minuta sazna da li njegov pas ili mačka ima buve. Sve što vam treba jeste običan papir i voda, piše 24sedam.rs.

Navlažite papir vodom i zatim četkicom, češljem ili rukom prođite kroz dlaku ljubimca. Ono što padne na papir – mrvice koje liče na crnu prašinu – jeste tzv. prljavština od buva odnosno njihova stolica, koja zapravo sadrži svarenu krv. Ako se te mrvice na vlažnom papiru pretvore u crvenkaste tragove – gotovo sigurno je da vaš ljubimac ima buve.

@ben.the.vet This is how I as a vet check whether a pet has fleas or not and you can easily do this at home. If you have a pet that is low risk for fleas e.g. an indoor cat, you could consider doing this as an alternative to regular preventative flea treatment. #learnontiktok #cats #dogs #benthevet #tips #hack ♬ Soft Sunlight (Lofi) – Prodbyecho

Ovaj metod je naročito koristan za vlasnike kućnih ljubimaca koji žive u zatvorenom prostoru, poput mačaka koje ne izlaze napolje.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Neki psi i mačke reaguju burno na ujede buva: pojačano češanje, gubitak dlake, zadebljanje kože, crvenilo, pa i rane od češanja mogu biti znak da vaš ljubimac ima alergijsku reakciju. Ipak, ne pokazuju sve životinje jasne simptome, pa je preventivna provera najbolji način da ih zaštitite.

Buve ne borave samo na životinji – jaja i larve se lako zadržavaju u tepisima, nameštaju, ćebadima i pukotinama na podu, gde mogu čekati pogodne uslove i novog domaćina. Zbog toga, ukoliko otkrijete infestaciju, potrebno je temeljno očistiti i životni prostor.

Prevencija i zaštita

Veterinari preporučuju redovnu upotrebu sredstava protiv buva, naročito u sezoni kada su buve najaktivnije. Ukoliko vaš ljubimac već ima buve, pored tretmana na samoj životinji, neophodno je tretirati i celu kuću. Tako ćete prekinuti ciklus razmnožavanja.

Buve su uporne, ali uz malo pažnje i pravi pristup i te kako pobeđene. Počnite od danas: proverite krzno svog ljubimca, a ako imate sumnju – sprovedite brzi test s vlažnim papirom. Možda otkrijete ono što niste ni slutili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com