Lizanje psa nisu poljupci. Kada vas pas liže, evo šta to zaista znači

Mnogi vlasnici pasa tumače lizanje kao izraz ljubavi — pseći „poljubac“. Međutim, stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da ovaj gest ima mnogo dublje značenje i da ne govori uvek ono što mislimo. Lizanje može biti znak naklonosti, ali i komunikacija, stres, pa čak i pokušaj da pas smiri situaciju.

Instinktivno ponašanje iz šteneta

Lizanje je prvo ponašanje koje psi nauče — još dok su štenci, majka ih liže da ih očisti i stimuliše disanje. Kasnije, štenad ližu majku oko usta da bi tražili hranu ili pažnju. Taj instinkt kasnije prenose i na ljude, kao deo svoje komunikacije.

Dakle, kada vas pas liže, to ne mora biti izraz „ljubavi“ već ponašanje koje potiče iz urođenog refleksa povezanog s vezom, brigom i prepoznavanjem hijerarhije.

Znak privrženosti, ali i komunikacije

Naravno, lizanje može biti i znak naklonosti i poverenja. Psi često ližu vlasnike jer su povezali njihov miris i ukus sa sigurnošću i pozitivnim emocijama. Međutim, to nije isto što i ljudski poljubac — pas ne razume „ljubav“ na isti način kao mi.

U psećem svetu, lizanje je gest kojim se izražava poštovanje i podređenost. Kada pas liže vlasnika, on može da pokazuje da mu veruje i da prihvata njegovu ulogu „vođe čopora“.

Lizanje kao smirivanje i traženje pažnje

Psi često ližu i kada su uznemireni ili žele da smire situaciju. Etolozi (stručnjaci za ponašanje životinja) objašnjavaju da je lizanje oblik smirujućeg signala — način da pas pokaže da ne predstavlja pretnju.

Takođe, ako pas liže vaše ruke ili lice nakon što ga ignorišete, to može biti poziv na pažnju: pokušaj da započne interakciju, igru ili da dobije nežnost.

Zdravstveni razlozi i navike

U pojedinim slučajevima, pretirano lizanje može biti znak anksioznosti, dosade ili zdravstvenog problema. Psi ponekad razvijaju opsesivno lizanje zbog stresa, alergija ili iritacija kože.

Ako primetite da pas stalno liže sebe, predmete ili vas, dobro je da se obratite veterinaru — ponekad uzrok može biti fizički, a ne emocionalni.

Zašto psi vole ukus ljudske kože

Još jedan razlog je jednostavan — miris i ukus. Ljudska koža sadrži so, prirodne masnoće i mirise koji psima mogu biti zanimljivi ili prijatni. Nakon fizičke aktivnosti, pas može lizati vaše ruke ili noge jer oseća so znoja, što mu je privlačno.

To, naravno, ne znači da „voli ukus vas“ u romantičnom smislu, već da ga vaša hemija interesuje kao deo istraživanja okoline.

Kada treba postaviti granice

Lizanje je prirodno ponašanje, ali nije uvek poželjno. Prekomerno lizanje može da bude neprijatno ili nehigijensko, naročito ako pas liže lice ili rane. Stručnjaci savetuju da psa nežno odvratite i usmerite pažnju na igračku ili komandu.

Konzistentno postavljanje granica pomoći će psu da nauči kada je takvo ponašanje prihvatljivo.

Zaključak: Ljubav da, ali na pseći način

Psi ne ljube — oni komuniciraju kroz lizanje. Taj gest može značiti poverenje, smirenje, radoznalost ili potrebu za kontaktom. Važno je da vlasnik nauči da prepozna kontekst i raspoloženje psa u tom trenutku.

Dakle, sledeći put kada vas pas poliže, setite se: to nije poljubac, već pseći način da vam kaže – „volim te, ali po svojim pravilima“.

