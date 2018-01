Mačka mrgud sada ima razlog za osmeh – i ogromno bogatsvo

Namrgođena mačka koja je osvojila internet stalno namrštenim izrazom lica, dobila je od američke kompanije za proizvodnju kafe 710.000 dolara odštete zbog povrede autorskih prava.

Mačka Grampi, koja se zove Tardat Sos, postala je hit na internetu zbog svog izraza lica, koji se pripisuje njenim deformitetima, pre svega patuljastom rastu. Popularnost mačke je eksplodirala nakon božićnog filma, pojavljivanja na televiziji i snimanja brojnih reklama.

Grumpy Cat's owner has been awarded $700,000 in a lawsuit over a deal to sell a line of iced coffees called "Grumpy Cat Grumppuccino." https://t.co/d00TejUFf8 pic.twitter.com/Jpf1cQfsOP

