Mačka vas stalno grize? Evo šta vam zapravo poručuje – stručnjaci otkrivaju šokantne razloge

Mačka koja vas gricka za ruku ili prste svojim oštrim zubima time ne pokazuje mržnju prema vama, već nešto sasvim suprotno, tvrde stručnjaci…

Mnogi vlasnici mačaka se pitaju zašto ih njihovi ljubimci iznenada ugrizu, čak i tokom maženja. Iako deluje kao agresivno ponašanje, iza ovih ugriza često stoji pokušaj komunikacije.

Ugriz kao signal prenadraženosti

Mačke imaju granicu tolerancije kada je u pitanju dodir. Ako je predugo mazite ili ignorišete suptilne znakove da joj je dosta, može vas ugristi kako bi prekinula interakciju. Znakovi koji prethode ugrizu uključuju ukočeno telo, trzanje repa i prestanak predenja.

Igranje koje prelazi u grickanje

Mačke često grizu iz igre, naročito ako vas doživljavaju kao deo svog „čopora“. Ugriz u tom kontekstu nije znak agresije, već deo njihove prirodne dinamike. Međutim, ako se igra ne prekine na vreme, može postati neprijatna.

Ugriz kao izraz frustracije

Ako mačka oseća da njene potrebe nisu zadovoljene – prljava posuda, nedostatak pažnje, dosada – ugriz može biti način da vam to stavi do znanja. To je njen način da kaže: „Hej, obrati pažnju na mene!“

Promene u okruženju izazivaju stres

Mačke su stvorenja rutine. Svaka promena – nova osoba u kući, selidba, čak i pomeranje nameštaja – može izazvati stres koji se manifestuje kroz ugrize. U takvim situacijama, mačka pokušava da se izbori sa nelagodom.

Kako sprečiti neželjene ugrize

Najvažnije je da naučite da prepoznate signale koje vam mačka šalje. Poštujte njene granice, obezbedite joj dovoljno igre i pažnje, i izbegavajte grubu interakciju. Ako se ponašanje pogorša, konsultujte veterinara – moguće je da se iza ugriza krije i zdravstveni problem.

