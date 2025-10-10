Milioni oduševljeni: Žena pokazala kako pozdravlja psa, a kako muža kad dođe kući (VIDEO)

Jedna žena na TikToku je podelila video u kojem je svojim pratiocima pokazala kako pozdravlja svoga psa, a kako supruga kada dođe kući.

Video je postao viralan i prikupio je više od 500 hiljada lajkova na ovoj platformi.

Na početku snimka vidi se kako ulazi u kuću i odmah joj se pojavi osmeh na licu kada ugleda svoga psa, koji joj dotrči i skače na nju.

„Hej, anđele. Kako si mi? Kako si proveo dan? Šta si danas radio, bebo?“ čuje se kako mu govori dok ga mazi.

Zatim odlazi do sobe i otvori vrata pa pokaže svoga supruga, koji sa slušalicama na ušima igra igrice. „Hej“, kratko ga pozdravi.

Video je oduševio korisnike TikToka. „Logično, pa pogledajte kako joj se pas obradovao“, „Dobro je, nisam jedina“, „Niko nije srećniji kad dođemo kući od naših pasa“, „Ja ovo živim. Inače, osećam se kao suprug iz ovog videa“, samo su neki od komentara.

