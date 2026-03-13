Najbolji psi čuvari, ovih 5 sjajni su za zaštitu porodice

Samo izgledaju zastrašujuće, a u stvari su velike maze. Ovo su najbolji psi čuvari, idealni su za zaštitu porodice.

Odabir psa za zaštitu vaše porodice uključuje nekoliko važnih faktora koje treba uzeti u obzir, kao što su njihova kompatibilnost sa decom i drugim kućnim ljubimcima, njihova veličina i nivo energije. Ako ste razmišljali o tome, ovih pet pasa su najbolji psi čuvari.

Najbolji psi čuvari

Nemački ovčar

Nemački ovčar je jedna od najpoznatijih rasa pasa čuvara. Poznat po svojoj inteligenciji, hrabrosti i lojalnosti, nemački ovčar je idealan izbor za porodice i preduzeća koja traže pouzdanog zaštitnika. Ovi psi su izuzetno poslušni i laki za obuku, što ih čini veoma efikasnim u različitim bezbednosnim zadacima.

Rotvajleri

Rotvajleri su snažni i samouvereni psi koji su takođe veoma ljubazni prema svojim vlasnicima. Poznati po svojoj zaštitnoj prirodi, rotvajleri su najbolji psi čuvari kuće ili imovine. Uprkos svojoj veličini, veoma su inteligentni i mogu se obučiti da obavljaju različite zadatke, uključujući zaštitu i poslušnost.

Doberman

Dobermani su poznati po svojoj eleganciji i snazi, ali i po porodičnoj odanosti. Oni su veoma lojalni i ljubazni psi koji će čvrstom odlučnošću zaštititi svoje vlasnike. Dobermani su takođe veoma inteligentni i brzo uče, što ih čini idealnim za različite bezbednosne zadatke.

Bokseri

Vrlo energičan, ali prijateljski nastrojen pas, bokser bi bio savršen za porodice sa nešto starijom decom koja su vrlo aktivna. Iako nije vrlo velik, ovaj pas je moćna mašina za protekciju kada Vam nešto zapreti. Bokser je veoma inteligentan, što ga čini lakim za dresuru. Međutim, ovaj pas ponekad može biti netolerantan prema manjoj deci (kao i uvek, naročito onda kada je ugrožen ili kada ga deca maltretiraju). Stoga možda i nije najbolji izbor za porodice sa bebama ili manjom decom.

Bernski planinski pas

Ova pasmina prednjači na listi najmanje agresivnih pasa i da obožava mališane. Izrazito su jaki i mogu vući i do deset puta teži teret od svoje telesne težine. Uzimajući u obzir njegovu snagu i veličinu, štene je od prvog dana potrebno socijalizovati, naučiti osnovama poslušnosti i lepog ponašanja.

Iako velik i snažan, ovaj pas veoma loše reaguje na vikanje i grdnju – veoma je osetljiv, pa nikada nemojte biti grubi i prestrogi, već ga smireno vaspitavajte i trenirajte.

