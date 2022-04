Najmanji i najslađi: Psi ovih rasa zauvek će izgledati kao štenci (foto)

Psi spadaju među najpopularnije kućne ljubimce na svetu, a svi ljubitelji pasa složiće se da je život bez ovih predivnih bića nepotpun – oni nas uče odgovornosti i čine nas srećnijima, aktivnijima i još strpljivijima. Ukratko, čine nas boljim osobama, jer su i oni sami toliko dobri i pružaju nam svoju nesebičnu ljubav.

Iako su psi predivne i preslatke životinje, ne možemo se ne složiti da su nam najslađi upravo onda kad su još štenci, kada su maleni, nespretni, nestašni i jednostavno neodoljivi. Postoji nešto posebno u štencima zbog čega se svaki put rastopimo kada ih ugledamo i često pomislimo koliko bi bilo sjajno da psi zauvek ostanu štenad.

To, naravno, nije moguće, ali šta kada bismo vam rekli da postoje rase koje zauvek zadrže to preslatko lice šteneta, čak i u starijem dobu? To su male rase koje naizgled kao da ne rastu i to ih čini i te kako posebnima, a osim što zauvek izgledaju kao štenci, zbog svoje su veličine idealne za sve one koji žele psa, a nemaju dovoljno mesta u svom domu. Od preslatkog pomeranca do patuljastog terijera, u nastavku smo izdvojile samo neke od njih.

Pomeranac

Jedna od najpopularnijih malih rasa, od milja zvanih „toy“ pasmine ili psi igračke definitivno je pomeranac. Potekao je od nemačkog špica i postao vrlo popularan tokom viktorijanskog razdoblja, a jako je živahan pas i osvaja svojim slatkim izgledom. Uz to, jedan je od onih pasa koji nikada neće izgubiti lice štenca. Zahteva dosta socijalizacije i treninga, ali je idealan pas za sve one koji imaju mali stan, jer je i on toliko mali.

Aljaški klee kais

Ako volite haskije i aljaske malamute, ali nemate dovoljno prostora za takvog psa, aljaski klee kai je mini rasa kao stvorena za vas. „Klee Kai“ je eskimski izraz za „malog psa“, a rasa je uzgojena kao minijaturna verzija aljaskog haskija. Ovi preslatki psići poznati su po tome što su prilično glasni, a budući da nisu toliko poznati, ljudi će ih često zameniti za štence haskija.

Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Kavalirski španijel kralja Čarlsa poznati su po tome što su graciozni i kraljevskog izgleda i imaju predivnu njušku, a takođe su jedna od malih rasa koje zadržavaju izgled šteneta tokom celog života. Vrlo su živahni i razigrani psi, ali nikako ne podnose samoću pa nisu idealni za ljude koji su po ceo dan na poslu. Uz to, vrlo su mali pa su kao takvi idealni kućni ljubimci za stanove.

Pomski

Pomski je, kao što i sam naziv govori, mešanac pomeranca i sibirskog haskija. Iako pomalo čudna, ova kombinacija psa čini neodoljivo slatkim i zauvek će izgledati kao štene haskija. Pomski ima vrlo gustu dlaku i bolje će regulisati telesnu temperaturu od mnogih drugih malih rasa, a nije mu potrebno mu puno prostora za život pa je ovo još jedan pas koji je idealan za boravak u stanu.

Američki patuljasti terijer

Američki patuljasti terijer mala je rasa koja dolazi od velikog foksterijera. Ovi psi prepuni su energije i vrlo su pametni i razigrani, a ne samo da izgledaju kao štenci većinu svog života, već se zbog svog veselog karaktera i ponašaju kao štenci. Američki patuljasti terijer će narasti do visine oko 25 centimetara, a dolaze u svim bojama – od crno-bele do bele i žute boje.

Čivava

Poznate kao najmanja rasa na svetu, čivave su dobila ime po meksičkoj državi u kojoj su bile izuzetno popularne krajem 19. veka. Još uvek su popularne širom sveta, često se pojavljuju u filmovima, a i ljubimci su brojnim slavnim osobama. Uprkos svojoj veličini, čivave su hrabri i samouvereni psi s izraženom ličnošću, a toliko su mali da stanu i u torbu.

Patuljasti pinč

Mini verzija pinča, patuljasti pinč, znatiželjna je i aktivna nemačka rasa, a njihova veličina i miran temperament čine ih prikladnim za manje životne prostore. Poznat je i kao „kralj“ pasa igračaka, s težinom između 3,5 i 4,5 kilograma, a uprkos tome što je malen, izvrstan je pas čuvar jer je inteligentan i neustrašiv.

Lankašir hiler

Lankašir hiler (Lancashire Heeler) datira još iz 17. veka, a još nosi ime ormskirk terijer. Ovi psi koji ceo život zadrže izgled šteneta vrlo su retki, a poznato je da ih je samo 5000 na svetu. Oni su privrženi i inteligentni psi, vrlo oprezni, ali i vrlo srećni, a poznati su po tome što svojim ustima često pokušavaju da oponašaju ljudski osmeh, što ih čini neodoljivo slatkima.

