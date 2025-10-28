Lista najneposlušnijih pasa iznenadila je mnoge, evo ko je na najnestašniji od svih

Psi su često pravi članovi porodice, donoseći radost i ljubav u dom. Međutim, kao i svaki član porodice, ponekad znaju biti nestašni. Neke rase su sklonije nestašlucima, a to je sada potvrdila i kompanija za osiguranje kućnih ljubimaca ManyPets. Na osnovu podataka o ponašanju pasa korisnika, sastavili su listu pasmina koje se najčešće povezuju s nestašnim ponašanjem.

Top 5 najnestašnijih rasa

Labrador retriver

Na iznenađenje mnogih, na samom vrhu liste našao se labrador, jedan od najpopularnijih porodičnih pasa. Ovi psi su poznati po svojoj energičnosti i ljubavi prema igri, što ponekad može rezultirati nestašlucima.

Cockapoo

Mešanac cocker španijela i pudle, cockapoo je poznat po svojoj zaigranoj prirodi. Njegova energičnost i znatiželja često ga vode u nestašne situacije.

Francuski buldog

Iako su poznati po svojoj odanosti, francuski buldozi mogu biti tvrdoglavi i skloni nestašlucima, naročito kada su u pitanju trenuci dosade.

Nemački ovčar

Ovi psi su izuzetno inteligentni i zaštitnički nastrojeni. Međutim, njihova energičnost i potreba za mentalnom stimulacijom mogu ih učiniti sklonima nestašlucima ako nisu dovoljno angažovani.

Španijel

Španijeli su poznati po svojoj ljubavi prema ljudima i igri. Njihova energičnost i želja za pažnjom ponekad mogu rezultirati nestašlucima.

Zašto su neki psi „nestašniji“ od drugih?

Veterinarka Rebeka MekMilan objašnjava da se iza nestašnog ponašanja često kriju prirodne osobine pasmine. Neki psi su tvrdoglavi ili nezavisni, dok su drugi vrlo aktivni i traže vlasnika koji im može pružiti puno pažnje i vođenja. Uz dosledan pristup i dovoljno strpljenja, i oni mogu naučiti što se od njih očekuje.

MekMilan naglašava kako su najbolji rezultati uvijek postignuti kroz pozitivan pristup. Psi najbolje reagiraju na nagrade, pohvale i ohrabrenje, a kažnjavanje može imati suprotan efekat. „Negativne metode, poput vikanja ili kažnjavanja, dovode do stresa, straha i nepoverenja, a to su upravo ponašanja koja vlasnici žele ispraviti“, objašnjava ona. Umesto toga, preporučuje trening s klikerom i slične metode koje grade poverenje i povezanost između psa i vlasnika.

Iskustvo vlasnice: „Progrizao je ogradu i pojeo celu tortu“

Džejn Džouns, vlasnica devetogodišnjeg labradora Džejka, zna jako dobro koliko ovi psi mogu biti nestašni. Kaže da je Džejk uvek bio opsednut hranom i spreman na sve kako bi do nje došao.

„Najgora stvar koju je ikada uradio bilo je žvakanje šest drvenih panela na ogradi i proboj u komšijin vrt. Bila sam šokirana, ali i svesna da će me to koštati. Popravka me je koštala 500 funti“, prisetila se Džejn.

Džejkova strast prema hrani nije stala na tome. „Kada smo renovirali kuhinju, žvakao je ormariće. Jednom je moj sin napravio čokoladnu tortu, a čim sam otvorila vrata frižidera, Džejk je uskočio i pojeo celu tortu. Iako je bila čokoladna, na sreću mu nije bilo ništa“, ispričala je Džejn i kroz smeh dodala: „Doduše, grašak i trešnje nikada neće pojesti. Sve drugo – ide!“

Uprkos nestašlucima, Džejk i dalje ima posebno mesto u njenom srcu. „On je naš zaštitnik, nežan je i veran. Kad ga pogledate, njegovo lice sve govori. On je jednostavno neposlušan, ali ga obožavamo“.

