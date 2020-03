Neodoljivo štene koje izgleda kao hibrid mačke i psa oduševilo ceo svet (foto)

Diu je psić koji je za samo pet dana sakupio skoro 50.000 pratilaca na svom Fejsbuk profilu. Kako i ne bi kada on poništava onu dobro poznatu podelu ljudi na one koji vole mačke i one koji više vole pse.

Nghĩ mãi không ra cap nên lại xin chào quý zị vậy 😗 Gepostet von Gấu Mèo Bắc Mỹ am Sonntag, 23. Februar 2020

Od sada, ako vas neko nekada pita da birate između ova dva čovekova najbolja prijatelja, moći ćete da mu pokažete Duija jer je on savršen njihov hubrid.

Naravno, jasno nam je da tako što ne postoji, ali Dui zaista izgleda kao spoj mačke i psa. Mnogi korisnici interneta pretpostavili su da se radi mešancu korgija i drevne azijske pasmine Hmong. Ta rasa poznata je po svojoj snazi, izdržljivosti, inteligenciji i druželjubivosti – obožava decu i ljude, a odlično se slaže i s drugim psima.

Đố 2 anh bắt được em,ư ư 🤪🤪 Gepostet von Gấu Mèo Bắc Mỹ am Sonntag, 23. Februar 2020

Ali ko je Dui zaista i ko su njegovi roditelji?

Njegovi vlasnici su za Bored Panda izjavili da je Dui zaista miks Hmonga i jednog kratkonogog psa, ali dodali su da misle da ima genetsku mutaciju.

Nghe nói em sợ trai Bắc,không sao anh sẽ thử nói tiếng Sài Gòn… Gepostet von Gấu Mèo Bắc Mỹ am Sonntag, 23. Februar 2020

Njegovim obožavaocima to sve, zapravo, nije ni bitno. Oni kažu da je on jednostavno neodoljiv i presladak.