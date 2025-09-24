Ove četiri rase pasa su najpametnije — da li je i vaš krzneni ljubimac među njima?

Veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa često izdvajaju nekoliko pasmina koje se posebno ističu sposobnošću učenja, poslušnosti i rešavanju problema; ove četiri rase redovno se nalaze na vrhu lista zbog brzog shvatanja komandi, adaptabilnosti i radne etike.

Border Collie — genijalac za rad i učenje

Border Collie se smatra najinteligentnijom pasminom kada je reč o izvođenju kompleksnih zadataka i učenju novih komandi; izuzetno je fokusiran, brz i sposoban da se snalazi sam u situacijama koje zahtevaju donošenje odluka.

Pudlica — univerzalni intelekt i prilagodljivost

Pudlice briljiraju kroz kombinaciju inteligencije, radoznalosti i lakoće učenja; postoje u različitim veličinama, izvrsne su u sportovima, trikovima i terapijskoj ulozi te brzo rešavaju probleme zahvaljujući visokoj emocionalnoj i kognitivnoj osetljivosti.

Nemački ovčar — radna inteligencija i odanost

Nemački ovčar je poznat po sposobnosti da uči složene zadatke, prati instrukcije i radi u zahtevnim ulogama poput policije, spasilaštva i vojske; njegova inteligencija je praktična i usmerena na rešavanje problema u realnim situacijama.

Labrador retriver — socijalni genije s praktičnim veštinama

Labradori kombinuju snažnu želju za saradnjom s ljudima i visok nivo sposobnosti učenja; izuzetno su prilagodljivi za obuku, vode računa o emocijama vlasnika i lako usvajaju praktične zadatke kao što su psi vodiči i terapeutski psi.

Svaka od ovih pasmina pokazuje različitu vrstu inteligencije — neke više u poslušnosti i brzom učenju komandi, druge u rešavanju problema ili socijalnoj interakciji — pa prilikom izbora psa treba razmotriti i kakav tip inteligencije vam najviše odgovara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com