Ovo je pravi razlog zašto psi imaju naviku da spavaju uz vas i otopiće vam srce

Psi su društvene životinje koje su nasledile navike vukova; prisloniti se tokom sna znači tražiti toplinu, sigurnost i bliskost, a taj jednostavan gest krije dublje emocionalno značenje koje pomaže i vama i vašem ljubimcu.

Instinkt stada i osećaj sigurnosti

Spavanje uz čoveka vraća se na instinkt grupnog spavanja kod predaka: bliskost štiti, greje i umiruje. Miris i dodir vlasnika smanjuju zabrinutost psa i potvrđuju mu mesto u „stadu“.

Emocionalne koristi za psa i vlasnika

Fizička bliskost podstiče lučenje oksitocina, hormona povezanog s osećajem sigurnosti i privrženosti, što umanjuje stres i pojačava međusobnu povezanost. Redovna bliskost dovodi do stabilnijeg ponašanja i lakšeg uočavanja promena u zdravlju ili raspoloženju ljubimca.

Da li je to znak potpune poverljivosti?

Da. Kada pas izabere da se nasloni dok spava, to je pokazatelj visokog stepena poverenja i osećaja zaštite pored vas. Spavanje je trenutak ranjivosti; prislonjenost znači da se pas oseća bezbedno.

Šta ako pas ne želi bliskost tokom sna

Neki psi su nezavisniji ili im je pretoplo, mogu imati zdravstveni razlog ili jednostavno ličnost koja preferira prostor. Važno je poštovati njihove granice, ponuditi udoban krevetić i mirnu rutinu bez forsiranja bliskosti.

Kako ojačati vezu sa psom

Dnevne šetnje, igra, dosledne nagrade i mirne rutine grade poverenje. Više kvalitetnog zajedničkog vremena pretvoriće čak i rezervisane pse u one koji će povremeno želeti da se prislone za utehu.

Pas koji spava prislonjen na vas pokazuje poverenje, traži utehu i jača vašu međusobnu vezu; poštujte njegovu prirodu i uživajte u tihoj bliskosti koja oboma donosi dobro.

