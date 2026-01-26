Ovo su i zvanično 3 najpametnije rase pasa na svetu: Poslušni su, odani, vredni i verni zaštitnici

Naučnici su uz pomoć profesionalnih dresera i stručnjaka za ponašanje pasa identifikovali rasu pasa sa najvišim nivoom inteligencije. U tu svrhu Univerzitet u Helsinkiju 2022. godine je sproveo posebnu studiju koja je uključivala više od 1.000 pasa iz 13 različitih rasa, a njihove sposobnosti testirane su uz pomoć 10 zadataka, sedam kognitivnih i tri bihevioralna.

– Većina rasa imala je svoje prednosti i slabosti. Na primer, psi rasa labrador i retriver je bio veoma dobar u čitanju ljudskih gestova, ali ne tako dobar u zadacima koji podrazumevaju rešavanje prostornih problema. Neke rase, kao što je šetlandski ovčar, postigle su ravnomerne rezultate u skoro svim testovima, odnosno nisu imale ni veoma visoke ni veoma niske ocene za bilo koji test. Belgijski ovčar malinoa istakao se u mnogim kogntiivnim zadacima, dobivši veoma dobre rezultate u većini zadataka – istakla je autorka studije dr Katrina Tira za britanski Telegraf.

Ovo su tri najpametnije rase pasa na svetu, sudeći po studiji Univerziteta u Helsinkiju.

1. Belgijski ovčar (malinoa)

Upravo je pas malinoa i apsolutni lider ovog istraživanja, postigavši 35 od mogućih 39 poena. Dakle, ispostavilo se da je belgijski ovčar najpametnija rasa pasa, pobedivši drugoplasiranu vrstu sa značajnom razlikom od 9 poena.

Iako su malinoe ekstremno pametna rasa, koja zbog toga i radi kao policijski pas, imajte na umu da oni zahtevaju dresuru, mnogo truda i rada, kao i puno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije. U suprotnom, lako mogu da postanu destruktivni, pa i opasni.

2. Border koli

Za njima sledi border koli sa osvojenih 26 poena, opravdavši svoju dobro poznatu reputaciju visokointeligentnih ljubimaca. Potomak evropskih pastirskih pasa koji su živeli duž stenovitih granica Engleske, Škotske i Velsa, border koli je odgajan tako da bude dovoljno lukav i mudar, ali i dovoljno atletski građen da preživi taj podmukli predeo. Jedna od njegovih karakteristika je i izražena radna etika. Američki kinološki klub ovu rasu opisuje kao „pametnog, privrženog i energičnog“ psa, ali i kao „izuzetno bistrog radoholičara“.

Vlasnici border kolija moraju da budu spremni da svom psu pruže mnogo mentalne i fizičke stimulacije. Rasa je toliko inteligentna i dobra u komunikaciji sa ljudima da je sasvim logično da su mnogi prilično vešti u dobijanju onoga što žele od svojih vlasnika.

3. Hovavart

Treće mesto na listi najinteligentnijih pasa zauzela je rasa hovavart, manje poznata rasa poreklom iz Nemačke. Na testovima su osvojili 25 poena! Hovavart je rasa koja potiče još iz 13. veka, a njegovo ime se doslovno prevodi kao „čuvar zamka“. Ovo su dobroćudni psi sa stabilnom psihom, velikim radnim kvalitetima i važe za dobre tragače. Nepoverljiv je prema strancima i verni je zaštitnik svoje porodice, pa je odličan izbor za psa čuvara, što mu uostalom i samo ima kaže.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com