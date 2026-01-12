Pas stalno njuška vaše međunožje? Veterinari objašnjavaju zašto to radi

Pas stalno njuška vaše međunožje jer želi da vas što bolje upozna. Veterinari kažu da je to apsolutno normalno ponašanje vašeg ljubimca.

Psi su po prirodi znatiželjni i koriste nos, odnosno njušku, kako bi prikupili sve vrste informacija o ljudima, životinjama i njihovoj okolini. Znate li zašto pas stalno njuška vaše međunožje?

Mnogi su se našli u neprijatnoj situaciji kada pozdravljate preslatkog psa. Ali njegova njuška završi tamo gde zaista ne želite. Isto tako, nije prijatno ni kada vaš pas počinje da njuška međunožje stranca. Veterinari imaju objašnjenje za takvo ponašanje.

“Za njih je to način života. Psi imaju fenomenalan njuh. A njuškanje međunožja samo je još jedan alat kojim nas upoznaju”, kaže veterinar Vernard Hodžis za Reader’s Digest.

Ali zašto psi njuše baš taj deo tela?

Jednostavno rečeno, to je najpristupačnije mesto za psa. Oni otkrivaju feromone, koji su hemijski signali koje proizvode apokrine (znojne) žlezde koje se uglavnom nalaze u preponama i pazuhu ljudi.

Oba dela tela prenose obilje informacija, kao što su vaša starost, pol, raspoloženje i zdravstveni problemi, ali našim četvoronožnim prijateljima jednostavno je mnogo lakše da pristupe međunožju nego pazuhu.

Zahvaljujući Jacobsonovom organu psi imaju impresivan njuh. Nalazi se na nepcu, s kanalima koji se otvaraju prema nosu i ustima, što omogućuje optimalne sposobnosti njuškanja.

“Jacobsonov organ sadrži milione posebnih olfaktornih receptora koji hvataju mirise, omogućujući poboljšanu detekciju mirisa. Pseći nos je 100 hiljada do milion puta osetljiviji od ljudskog nosa, ali neke rase, kao što su gonič svetog Huberta (Bloodhound), imaju nos koji je 10 do 100 miliona puta osetljiviji od našeg”, kaže veterinarka Hilari Viler.

Uprkos govorkanjima da psi mogu nanjušiti trudnoću, to ipak nije tačno.

“Ono što oni mogu namirisati je promena u našim telima koja može biti posledica hormona”, kaže veterinarka Deianira Smit.

“Trudnoća ili možda drugi zdravstveni problemi mogu da promene nečiji miris. To može biti uzrok preteranog njuškanja u nekom delu ljudskog tela”, dodaje Smit, a prenosi N1.

Iako nije baš prijatno kada vam pas stalno njuška oko međunožja, to je za njih apsolutno normalno ponašanje.

Njuškanje međunožja nije toliko različito od toga kada psi njuškaju jedni druge kako bi se pozdravili i prikupili informacije o dobi, polu i reproduktivnom statusu. Budući da psi ljude smatraju delom svog čopora, poriv za njušenjem međunožja verovatno je instinktivan način pozdravljanja ljudi.

