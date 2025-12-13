Pravi razlog zašto vaša mačka trči noću po kući: Evo koju poruku želi da vam pošalje

Budite se jer vaša mačka trči noću kao bez glave? Niste sami. Saznajte šta vam ljubimac poručuje ovim ritualom i kako da obezbedite miran san svima.

Ako imate mačku kao kućnog ljubimca, verovatno vam se nekada dogodilo da vas je iz dubokog sna trgao zvuk stampeda, kao da u dnevnoj sobi imaš krdo divljih konja, a ne jednu malu pufnu? Ako i vaša mačka trči noću, ona ne pokušava da vas izludi namerno niti je opsednuta duhovima. Ovo ponašanje je zapravo drevni, biološki instinkt – ona se jednostavno „prazni“. I to zato što je previše spavala tokom dana ili se njeno telo priprema za imaginarni lov u zoru. Umesto da se ljutite, vreme je da razumete šta se dešava u njenoj glavi.

Zašto mačka trči noću kao pomahnitala?

Stručnjaci ovo stanje nazivaju FRAP (Frenetic Random Activity Periods), ili kolokvijalno – „zoomies“. Iako mnogi misle da su mačke noćne životinje, one su zapravo krepuskularna bića, što znači da su najaktivnije u sumrak i zoru. Kada mačka trči noću, ona samo prati svoj unutrašnji sat koji joj govori da je vreme za akciju, baš kada vi želite da spavate.

Vaš ljubimac verovatno provodi većinu dana spavajući dok ste vi na poslu. Ta akumulirana energija mora negde da izađe. Zamislite to kao bateriju koja je prepunjena i mora da se isprazni pre nego što sistem ponovo pređe u stanje mirovanja. Ponekad, uzrok može biti i banalna nelagodnost, poput ujeda buve ili svraba koji je iznenada natera na sprint, ali najčešće je reč o čistoj, sirovoj energiji lova.

Tajna formula: Lov, obrok, spavanje

Rešenje nije u zatvaranju vrata ili vikanju. Rešenje je u imitiranju prirode. Da bi se zaustavilo noćno ludilo, moraš promeniti rutinu pre spavanja. Vaš cilj je da je umorite.

Igrajte se intenzivno : Posvetite 15 minuta pre spavanja aktivnoj igri sa „pecaljkom“ ili laserom. Naterajte mačku da trči, skače i „lovi“.

: Posvetite 15 minuta pre spavanja aktivnoj igri sa „pecaljkom“ ili laserom. Naterajte mačku da trči, skače i „lovi“. Hranjenje posle lova : U prirodi, mačke love, jedu, a zatim spavaju kako bi svarile hranu. Dajte joj obrok odmah nakon igre.

: U prirodi, mačke love, jedu, a zatim spavaju kako bi svarile hranu. Dajte joj obrok odmah nakon igre. Ignorisanje noćnih ispada: Ako ustanete svaki put kada ona pravi buku, učite je da buka donosi vašu pažnju.

Kada shvatite da mačka trči noću samo zato što traži vašu interakciju ili način da bude ono što jeste – lovac – lako ćete promeniti navike. Zatvorite krug lova dobrom igračkom, napunite joj stomačić i gledajte kako se vaša mala zver pretvara u umiljatu loptu koja jedva čeka da zaspi pored vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com