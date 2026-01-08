Smesa od 20 dinara za suvo kupanje pasa idealna je tokom zimskih, hladnih dana

 –  

Kada vremenske prilike ne omogućavaju pravo kupanje, psa osvežite smesom za suvo kupanje, košta svega 20 dinara!

Ukoliko želite da vaš ljubimac uvek bude čist, ali ne želite da rizikujete da vam se pas razboli u toku jeseni i zime, pronašli smo smesu koja košta samo 20 dinara, za suvo kupanje psa.

Biće vam potreban samo peškir i ova smesa. Dobro istrljajte psa i oduševiće vas efekat.

Evo kako se priprema!

Za male pse – 10 kg:

– 1 litar vode dodajete jednu kašiku jabukovog sirćeta

Za pse do 30 kg

– 2-3 litra vode pomešati sa 2-3 kašike jabukovog sirćeta

Za pse iznad 30 kg

3-4-5 litara vode dodajete isto toliko kašika jabukovog sirćeta!

@ultramalinoiskennel

ZIMSKO KUPANJE PSA 🐶 #pas #tutorijal #balkan #kupanjepasa #kupanje #obukapasa #dresurapasa #dresurapasasrbija #dresurapasaleskovac #balkantiktok #ljubimci

♬ Funny – Gold-Tiger

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com