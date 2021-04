Spasao psa iz ledene reke i nazvao ga – ČUDO! (foto)

Pas je bio na santi leda četiri dana i tri noći, na hladnoj vodi reke Detroit između SAD-a i Kanade. Iako je situacija bila bezizlazna, pas je nekim čudom uspeo da ostane živ.

Prvi ga je primetio fotograf koji je fotografisao na reci Mičigen. Ljudi na granici sa iz obe države su se trudili da pronađu način kako da spasu štene, jer je mesto na kom je bio bilo jako nepristupačno.

Činilo se da ne postoji način kako doći do psa, ali ali odlučni spasioci nisu hteli da odustanu. „Morali smo da se borimo za njega. To je bio nivo frustracije koji nikada nisam osetio jer je ovo bio život nadomak nas koji treba spasiti, svi smo to mogli da ga vidimo.“ rekla je Patrisija Trevino iz skloništa za životinje River Rouge (RRAS).

Tada su Džud Med i njegov sin, koji poseduju morsku građevinsku kompaniju u Vindzoru u državi Ontario, preuzeli kormilo spasilačke akcije – doslovno preuzeli. Krećući se vazdušnim čamcem koji im je pozajmila korporacija BASF, uspeli su da pilotiraju preko leda. Spasili su psa relativno lako.

Nakon što je proveo toliko vremena na temperaturi ispod nule i veći deo vremena bio izložen kojotima – jadni pas bio je u prilično u lošem stanju. Kada je izašao na obalu, odmah je odveden u bolnicu za životinje Voodhaven na pregled.

Dijagnoza je potvrdila da je mladi pas pretrpeo smrzavanje, dehidrataciju i pankreatitis kao rezultat svojih muka. Međutim, veterinari su pretpostavili da je psa njegovo isprepleteno krzno verovatno štitilo, sprečavajući da nastanu ozbiljnije posledice.

Posle uspešnog lečenja i oporavka, štene koje se zvalo Alonso, prigodno je preimenovano u „Čudo“ i stavljeno je na usvajanje.

Iako je bilo mnogo kandidata za ulogu novog vlasnika kućnog ljubimca, kada se čovek koji ga je spasao sa leda javio, osoblje skloništa se složilo da je najlogičnije rešenje da pas bude kod njega.

„Danas je priča zaokružena. Danas je mali pas Čudo predat junaku koji mu je spasio život. Da, ovaj pas koji je pobedio sve zakone verovatnoće sada će živeti srećno do kraja života sa čovekom koji mu je spasio život “, objavili su prijatelji RRAS-a.

