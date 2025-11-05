Šta se dešava ako spavate sa psom ili mačkom u krevetu? 3 stvari o kojima niko ne priča

Spavanje sa psom ili mačkom u krevetu može biti nežno, ali i rizično. Postoje 3 stvari koje morate da znate pre nego što se ušuškate zajedno.

Volite da spavate sa svojim ljubimcem? Niste jedini. Mnogi osećaju sigurnost, toplinu i emocionalnu povezanost kada pas ili mačka spavaju uz njih. Ali da li je to zaista zdravo?

Spavanje sa psom ili mačkom u krevetu može imati neželjene posledice koje se ne vide odmah. Evo tri stvari koje treba da znate pre nego što se sledeće noći ušuškate zajedno.

1. Vaš san može biti isprekidan, a da to ne primećujete

Ljubimci se pomeraju, ližu, protežu i reaguju na zvuke tokom noći. Čak i ako se ne budite potpuno, vaš mozak beleži te mikro-prekide sna. Rezultat? Ujutru ste umorni, bez jasnog razloga. Dugoročno, to može uticati na koncentraciju, raspoloženje i imunitet.

2. Postoji rizik od alergena i mikroorganizama

Mačke i psi donose u krevet ono što su pokupili napolju – polen, grinje, bakterije, pa čak i gljivice. Ako imate osetljive disajne puteve, kožne reakcije ili slabiji imunitet, ovo može pogoršati stanje. Čak i redovno kupanje ljubimca ne eliminiše sve rizike.

3. Emocionalna zavisnost može se razviti – i kod vas i kod ljubimca

Spavanje zajedno može stvoriti prejaku vezu, zbog koje ljubimac postaje anksiozan kad nije uz vas. To može otežati putovanja, boravak kod veterinara ili čak ostavljanje kod čuvara. Vi se možda osećate utešno, ali dugoročno – to može biti teret.

Šta možete da uradite?

Ako ne želite da se odvojite, postavite ljubimcu ležaj pored kreveta – blizu, ali ne u kontaktu.

Redovno čistite posteljinu i prostor oko kreveta.

Posmatrajte svoje telo: da li ste umorni, imate iritacije ili češće kijate?

Zaključak

Spavanje sa psom ili mačkom može biti nežno i emotivno, ali nije bez posledica. Ako želite da sačuvate zdrav san i zdravlje, razmislite o granicama koje štite i vas i vašeg ljubimca.

