Vaš pas stalno češka uvo? To može biti rani znak ozbiljnog problema, upozorava veterinar

Psi ne mogu da kažu šta ih muči, pa svoje tegobe često izražavaju promenama u ponašanju. Jedan od signala na koji veterinar Džimi Bretli posebno skreće pažnju je učestalo češanje ili grickanje uha – znak koji može ukazivati na prisustvo krpelja i rani stadijum infekcije.

Suptilni znaci nelagode

Pored češanja, obratite pažnju na naglu promenu raspoloženja: pas koji je ranije miran i lako se smirivao, sada može delovati nemirno ili anksiozno. Otpor prema maženju i njegovanju, kao i stalno tresenje glave, mogu ukazivati da se u uhu krije parazit koji stvara iritaciju.

Krpelji u uhu – česta smetnja

Krpelji vole tople, tamne predjele tela pasa, a uši su idealno mesto za njihovo sidrenje. Nakon boravka u travi ili šumi, ali i u urbanim zelenim zonama, temeljno pregledajte ljubimca. Čak i jedan zakačeni krpelj može postati izvor ozbiljnih bolesti.

Kako prepoznati ugriz krpelja

Ako pas bez vidljivog razloga cvili ili pokazuje promenjen apetit, to može biti reakcija na ugriz. Krpelj, ako ostane neprimećen, iritira kožu i prenosi bakterije dok se hrani do nekoliko dana. Bretli upozorava da je pravovremeno otkrivanje ključno za sprečavanje komplikacija.

Zaštita i prevencija

Koristite specijalizovane sprejove, kapi ili ogrlice obložene supstancama koje odbijaju ili ubijaju krpelje čim se približe koži psa. Posle svakog izlaska u prirodu, pregledajte ceo krzneni pokrivač, posebno uši, pazuhe i prepone.

Uklanjanje krpelja – postupak korak po korak

Nemojte pokušavati da krpelja spalite ili gušite losionom, jer će to povećati rizik od prenosa bolesti. Umesto toga, lagano i pažljivo ga izvucite pincetom ili specijalnim češljem, držeći što bliže koži, a ne telu krpelja. Ako niste sigurni u tehniku, obratite se veterinaru.

Lajmska bolest – zašto je oprez neophodan

Krpelji mogu preneti bakteriju koja izaziva lajmsku bolest. Kod pasa se javlja groznica, letargija, oticanje zglobova i gubitak apetita. Ako primetite ove simptome ili sumnjate na ugriz, odmah se posavetujte sa stručnjakom kako bi pravovremeno započeo tretman.

