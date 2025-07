Zaboravite na labradore i pudle: Ova rasa je savršena za svakog vlasnika

Prilikom odabira idealnog psa za porodicu, potrebno je uzeti u obzir različite faktore, ali jedna rasa se ističe kao „puni paket“. Reč je o psu po imenu Lagoto Romanjolo (Lagotto Romagnolo), koji je poznat i kao romanjolski pas za vodu.

Ova rasa potiče iz italijanske regije Romanja i datira još iz 16. veka, a prvobitno je uzgajana za lov na vodene ptice u močvarama. Danas je ova pasmina poznata po svojoj jedinstvenoj sposobnosti pronalaženja tartufa, zahvaljujući izuzetno razvijenom čulu mirisa.

Karakter i temperament

Lagoto Romanjolo je inteligentan, odan i nežan pas, što ga čini idealnim porodičnim ljubimcem. Veoma su privrženi svojim vlasnicima i porodici, i dobro se slažu sa decom i drugim kućnim ljubimcima. Ovi psi su aktivni i energični, ali ne i hiperaktivni. Vole da uče i lako ih je dresirati, a pozitivno reaguju na nagrade. Iako su generalno tihi, mogu lajati kada su uzbuđeni ili da upozore na strance, što ih čini i dobrim psima čuvarima.

Izgled i Nega

Lagoto Romanjolo je pas male do srednje veličine, snažne i srazmerne građe, rustičnog izgleda. Karakteriše ih gusta, kovrdžava dlaka vunaste strukture koja je vodootporna i štiti ih od trnja dok se kreću kroz gusto rastinje.Boja krzna može varirati od svetlo do tamno smeđe, a može biti i belo-smeđa, narandžasto-bela, narandžasta ili bela. Njihova dlaka je hipoalergena i ne linja se, ali zahteva redovno održavanje kako se ne bi umrsila. Preporučuje se češljanje s vremena na vreme i šišanje jednom do dva puta godišnje.

Zdravlje i životni vek

Ova rasa se smatra veoma zdravom i dugovečnom, sa životnim vekom od 15 do 17 godina. Iako generalno nemaju većih zdravstvenih problema, kao i kod drugih rasa, mogu biti skloni displaziji kukova. Redovni veterinarski pregledi i pravilna ishrana ključni su za održavanje njihovog zdravlja.

Idealan vlasnik

Idealan vlasnik za Lagoto Romanjolo je aktivna osoba ili porodica koja može da mu pruži dovoljno mentalne i fizičke stimulacije. Ovi psi uživaju u dugim šetnjama, plivanju, planinarenju i igrama koje podstiču njihovu inteligenciju, kao što je traženje skrivenih predmeta. Potrebna im je rana socijalizacija kako bi se razvili u samouverene i dobro prilagođene pse.

S obzirom na njihov urođeni instinkt za kopanjem, važno je obezbediti im prostor za to ili ih na vreme naučiti gde smeju da kopaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com