Zašto psi laju na neke ljude, a druge potpuno ignorišu? Stručnjaci objašnjavaju ovo ponašanje

Psi su poznati kao odlični posmatrači i često reaguju na ljude na načine koji nama deluju neobjašnjivo. Dok na jedne skaču od sreće, na druge laju ili pokazuju nelagodu. Stručnjaci ističu da iza ovakvog ponašanja stoji kombinacija instinkta, iskustva i percepcije.

Mirisi igraju ključnu ulogu

Psi imaju izuzetno razvijen njuh i mogu da osete mirise koje ljudi ne primećuju. Ako osoba nosi miris druge životinje, jak parfem ili čak određene hemikalije, pas može reagovati lajanje kao oblik upozorenja ili nesigurnosti.

Govor tela i energija

Način na koji se ljudi kreću, gestikuliraju ili gledaju psa može izazvati reakciju. Nagli pokreti, direktan i prodoran pogled ili nesigurno ponašanje mogu učiniti da pas postane defanzivan i počne da laje.

Prethodna iskustva

Ako je pas ranije imao negativno iskustvo sa osobom koja podseća na nekog po izgledu, glasu ili ponašanju, može instinktivno reagovati lajanje. To je način na koji životinje povezuju prošlost sa sadašnjim situacijama.

Zaštitnički instinkt

Psi često laju kako bi zaštitili svoj prostor ili vlasnika. Kada procene da je neko potencijalna pretnja, čak i ako ta osoba nema loše namere, pas će reagovati glasno da bi pokazao dominaciju i upozorio.

Lajanje pasa na određene ljude nije slučajno – iza toga stoje mirisi, govor tela, prethodna iskustva i instinkt zaštite. Razumevanje ovih faktora može pomoći vlasnicima da bolje shvate ponašanje svojih ljubimaca i da ih nauče kako da se osećaju sigurnije u različitim situacijama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com