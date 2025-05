Zašto se vaš pas proteže kada vas ugleda: Veterinar otkrio dirljiv razlog

Iako često ne obraćamo posebnu pažnju ili nismo uvek svesni, iza ponašanja svakog psa postoji razlog. Psi komuniciraju s nama na svoj način, izražavajući osećanja, potrebe ili nesigurnost kroz ponašanje koje ponekad može zbuniti ili iznenaditi njihove vlasnike.

Da li se vaš pas rasteže čim uđete na vrata? Ispostavilo se da to nije nužno zato što se upravo probudio iz dremke ili mu je malo dosadno, to je zapravo veoma dobar znak da vlasnici treba da „shvate kao kompliment“, piše Dejli ekspres.

Ponekad može biti teško znati šta naši kućni ljubimci pokušavaju da nam saopšte. Pošto ne mogu da pričaju, psi koriste celo telo da nam pokažu šta osećaju. Prema veterinaru dr Aleksi Krou, pas koji vas pozdravlja sa „prednjim nogama, podignutim kukovima, mašući repom“, pokušava nešto da vam kaže.

Nije to samo slučajnost. Ovo se zove pozdravni potez. To je više od jednostavnog istezanja nakon spavanja. To je znak da se vaš pas oseća bezbedno, opušteno i srećno što ste kod kuće“, rekao je Krou u video snimku na TikTok-u. On je dodao da psi mogu da se istegnu da olabave ukočene mišiće, ali ako to urade čim dođete kući, to je namerno.

„To je njihov način mirnog i prijateljskog pozdrava, a ako ste ikada na njega odgovorili pohvalom, verovatno ste to nesvesno pojačali“, objasnio je veterinar. Međutim, vredi zapamtiti da nije svako istezanje znak ljubavi. Ako je njihov stomak nisko prizemljen, to može biti znak nelagodnosti ili bola, i u tom slučaju bi trebalo da ga „nadgledate“ i kontaktirajte svog veterinara ako ste zabrinuti.

„U većini slučajeva to je samo način na koji vaš pas kaže zdravo“, rekao je Vran. Mnogi su odlučili da podele svoja iskustva sa takvim pozdravom u komentarima. „Uvek sam mislio da je to zato što su znali da ću ih prošetati“, napisao je korisnik. „Svako jutro kada siđem, on leži u svom krevetu i čeka me, a kada otvorim vrata, on skoči i jako mi se istegne na nozi!“ dodao još jedan.

Mnogi su komentarisali da mačke rade isto. Prema Hill’s Pet, baš kao i ljudi, kućni ljubimci takođe osećaju potrebu da istegnu mišiće u određenim trenucima. Mogu se istegnuti nakon što su neko vreme spavali ili to takođe može biti „razigran pokret“. Kućni ljubimci se takođe mogu protezati ako nisu dovoljno stimulisani, posebno ako je praćeno ponašanjem koje traži pažnju. Ako to urade, pokušajte da ih prošetate ili da se igrate sa njima u kući ili bašti.

Međutim, istezanje takođe može biti znak povučenog mišića ili bolova u zglobovima. Oni mogu rastegnuti zahvaćeno područje kako bi pokušali da se opuste i ublaže bol. Ako primetite da vaš ljubimac rasteže određeni deo ili deo tela više nego obično i da je malo sporiji kada se kreće, to može biti znak artritisa ili bolova u zglobovima, pa bi trebalo da posetite veterinara.

Ovo takođe može biti povezano sa bolom u stomaku, u kom slučaju će se pas ispružiti sa podignutim zadnjim delom, spuštenim prednjim delom i spuštenim na pod. Često će ostati u tom položaju duže nego obično i to će raditi kada u blizini nema drugih pasa. Možda ćete primetiti da cvili od bolova ili da ne želi da ga se mazi. Ako se proteže ili savija leđa u pogrbljeni položaj, to takođe može biti znak bolova u stomaku i izuzetno je važno da ga odvedete veterinaru.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com