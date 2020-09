Znate li čemu služi rep kod psa?

Posmatrajući pse možemo uočiti pravi festival različitih repova – od onih koji podsećaju na raskošne perjanice, preko snažnih repova sličnih sabljama do uvrnutih repića nalik praščićima…

Šta je zapravo rep i čemu služi?

Rep predstavlja produžetak kičme. Sastavljen je od repnih pršljenova, mišića, tetiva, krvnih sudova, živaca, a sa spoljne strane je prekriven kožom i dlakom.

Kada je reč o psima, repna kičma sadrži, zavisno o psu, od 6 do 23 izrazito pokretna repna pršljena. Kombinacija svih navedenih anatomskih struktura osigurava ljubimcima da rep mogu po želji da pomeraju gore-dole, levo-desno, odnosno u svim mogućim smerovima.

Rep je važan za komunikaciju

Postoji mnogo teorija o ulozi repa u pasa. Dokazano je na primer da rep igra važnu ulogu u komunikaciji pasa. Položaj i kretnje repa mogu ukazivati na sreću, agresiju, stres ili mnoga druga emotivna stanja ljubimca.

Takođe, mnogi vlasnici navode da je samo posmatranjem položaja psećeg repa često moguće pogoditi i šta ljubimac misli. Tako kada pas drži rep visoko i maše njime napred-nazad, u pravilu se dobro oseća. Kada pokazuje interes prema nečemu ili nekome, rep je u horizontalnom položaju usmeren prema podlozi.

Spušten rep ukazuje na strah ili podčinjenost. Kada se rep pomeri iz horizontalnog u uspravni položaj pa se tako „fiksira“, to najčešće ukazuje na to da se pas oseća ugroženo ili izazvano. Kada je rep spušten i pas njime maše levo-desno, to nam uglavnom govori da je ljubimac zabrinut ili nesiguran.

Rep ima ulogu u komunikaciji i na drugi način. Kako ljubimac maše s repom, tako širi i svoj specifični miris.

Zbog toga se može uočiti da dominantne jedinke neretko drže rep uspravnim, što dodatno odaje njihov specifični miris, a prestrašeni i podčinjeni psi drže rep spušten među nogama i ne dozvoljavaju da ih drugi ljubimci njuše te tako pokušavaju da skrenu sa sebe pažnju drugih pasa.

U određenim situacijama psi koriste rep kako bi dodatno poboljšali ravnotežu i tako izveli komplikovane pokrete kao što su preskakanje, penjanje, kretanje na kosom terenu…

Takođe se repom služe kada im je potrebno u brzom kretanju da se osigura naglo skretanje, a da pritom zadrže stav. Uloga repa se može uočiti i kod ljubimaca koji plivaju.

Nepravilan položaj i povrede repa

Nepravilan položaj repa može imati različitu etimologiju – razvojne anomalije, povrede tokom života (nagnječenje, prelom…), nepravilno srastanje povređenih struktura repnog dela kičme…

U slučaju sumnje na poteškoće s repom treba opipati rep ljubimca čitavom dužinom kako biste uočili nepravilnosti u kontinuitetu, eventualnu bolnost, pomeranje, otečenost.

Ako ste primetili da vaš pas bolno reaguje na bilo kakvu manipulaciju s repom (mahanje, pomeranje prilikom dodira), da je rep u neprirodnoj poziciji ili visi pod uglom, reč je o mogućoj frakturi ili lomu repnih pršljenova. Tada naravno treba bez odlaganja posetiti veterinara i ljubimcu osigurati prikladnu pomoć.

Ako je reč o prelomu koji je smešten bliže korenu repa, moguće su posledice poput smetnji prilikom mokrenja ili defekacije. Tada je preporučena amputacija repa.

Postoji i sindrom slomljenog ili mrtvog repa (cold water tail), naročito uočen kod pasa koji brzo mašu repom (pretežno lovački psi) ili pasa koji su se kupali u prehladnoj ili pretoploj vodi. Najčešće se radi o povredi mišića repa koja spontano prolazi za jednu do dve nedelje.

Vaš veterinar će sa sigurnošću ustanoviti o kakvoj povedi je reč i je li uopšte reč o povredi ili je reč o nepravilnom položaju dela repa. Rendgenskim snimkom otkloniće se sve nedoumice. U skladu s prirodom i intenzitetom povrede, može odrediti se tek oporavka i prognoza stanja.

Nemaju svi psi rep

Neki psi se rađaju s poprilično velikim repom, dok neki psi dolaze na svet s malim (rudimentiranim) repom. Ponekad je iz zdravstvenih razloga potrebna amputacija repa ljubimca.

U svakom slučaju, pas bez repa može normalno i u potpunosti funkcionalno živeti, a da mu se kvalitet života ni na koji način ne naruši. Lepo je imati rep, ali može se ipak i bez njega.

