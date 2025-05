Znate li šta znači kada pas krene da se isteže? Evo kakav je odgovor dao veterinar, nije baš ono što mislite!

Zašto se vaš pas proteže ispred vas? Nije samo istezanje, već i poruka!

Ako imate psa, velika je verovatnoća da ste ga uhvatili kako vam prilazi, spušta prednji deo tela, zadnjicu podigne visoko, maše repom i gleda vas kao da nešto poručuje. To nije slučajnost – vaš pas vam zapravo nešto „govori”.

Iako na prvi pogled deluje kao obična fizička radnja, istezanje kod pasa ima mnogo dublje značenje. Ono često otkriva kako se osećaju, šta žele ili im možda nešto smeta. U pitanju je pravi mali jezik tela, prenosi n1info.rs.

Poziv na igru – najpoznatiji „pokret“

Najtipičniji razlog za ovakvo istezanje je čuvena poza za igru. Pas se spusti prednjim delom tela, zadnjicu ostavi visoko, rep maše kao da zove: „Hajde, igrajmo se!” Ova poza jasno poručuje da pas nema loše namere i da želi druženje – sa vama, drugim psima ili decom.

U toj situaciji pas je srećan, pun energije i želi interakciju. U paketu s tim dolaze i drugi znaci razdraganosti – lajanje, poskakivanje, veselo trčkaranje. Ukratko, spreman je za akciju.

Pseći način da kaže „Zdravo!”

Neki psi se protegnu čim vas vide – možda baš kad se vratite kući. To je njihov način da kažu: „Drago mi je što si tu!” Možda se upravo probudio ili ustao sa svog mesta, pa se isteže iz čiste potrebe, ali to može biti i izraz uzbuđenja što vas vidi.

Ako ste ranije mazili psa kad to uradi, velike su šanse da to ponavlja upravo da bi opet dobio vašu pažnju.

Čisto istezanje – fiziološka potreba

Baš kao i ljudi, psi se istežu da bi razgibali telo, posebno nakon sna ili dužeg ležanja. Taj pokret, koji često uključuje i zevanje, pomaže da se telo razbudi i pripremi za kretanje.

Ako pas često to radi, a pritom deluje miran ili pomalo dosadan, možda mu treba više šetnje, igre ili mentalnih izazova.

Kad se pas isteže „na daljinu”

Nekada pas ne dođe do vas, već se istegne na nekoliko metara od vas. To može značiti da vas zove da mu priđete, ali i da je malo nesiguran. Možda oseti da ste napeti pa pokušava da vam pokaže da nema razloga za brigu. Psi često koriste govor tela da bi „smirili” situaciju.

Ipak, ponekad je to samo obična potreba za istezanjem, bez posebne poruke. Da biste bili sigurni, gledajte i ostale znake – uši, rep, položaj tela.

Kada istezanje ukazuje na problem

Uglavnom je istezanje bezazleno, ali ako ga pas ponavlja prečesto, uz još neke simptome, to može značiti da nešto nije u redu.

Posebno obratite pažnju na takozvani „molitveni položaj” – kada se pas dugo zadrži sa spuštenim prednjim delom tela. Ako to čini često, naročito posle jela, i uz to deluje nervozno, cvili ili odbija hranu, to može ukazivati na ozbiljne probleme kao što su torzija želuca ili pankreatitis. U tom slučaju – odmah treba ići kod veterinara.

Takođe, ako se pas isteže, ali deluje ukočeno, šepa, teže se pokreće ili cvili, možda pati od artritisa, bolova u zglobovima, kukovima ili leđima.

Možda je u pitanju stres ili dosada

Neki psi koriste istezanje kao način da se oslobode stresa ili da se smire kad su napeti. Ako uočite da se to događa u određenim situacijama (npr. kada je gužva, buka, ili mu je dosadno), to može biti njegov način da se izbori sa neprijatnošću.

Istezanje kod pasa nije samo znak da se razgibavaju. To je njihov tihi jezik, poruka koju nam šalju. Ako obratite pažnju na kontekst i druge signale, mnogo ćete bolje razumeti šta vaš ljubimac pokušava da vam kaže – bilo da želi igru, vašu pažnju ili pokazuje da mu nešto smeta.

