Znate li zašto psi jedu travu? Nije zato što im je loše

Iako psi uopšte ne mogu potpuno da svare celulozu, često u šetnji jedu travu. Ustaljeno mišljenje je da to rade kada im je loše pa tako žele da se nateraju na povraćanje kako bi sebi olakšali. Ali to, čini se, nije tako.

Jedno istraživanje pokazalo je da je 79 posto pasa nekada u svome životu jelo travu. Iako je to prilično visok procenat, samo 9% pasa je pre jedenja trave bilo loše, a 22% njih je nakon toga povraćalo. Svi ostali jeli su travu i nastavili dalje sa svojim danom, zdravi i srećni. To ukazuje na to da vaši četvoronožni ljubimci travu jedu iz drugih razloga, prenosi N1.

Uživaju li psi u jedenju trave?

Ponekad je najjednostavniji odgovor i najtačniji. Možda nikada nećemo u potpunosti razumeti ovo pseće ponašanje, ali trenutno najpopularniji odgovor među istraživačima je da psi travu jedu jer jednostavno uživaju u tome i sviđa im se ukus.

Vlasnici pasa takođe su primetili i da psi najviše trave jedu u proleće pa je moguće da ima se posebno sviđa ukus mlade trave. Iako mnogi misle da su psi, kao i mačke, mesojedi, oni su zapravo svaštojedi i svoje dnevne potrebe za nutrijentima delom ispunjavaju i jedenjem biljaka.

Istraživanja su pokazala i da su biljke i bobice deo ishrane i kod vukova, a trava je uz to i izvrstan izvor vlakana, što lako može nedostajati u psećoj ishrani. Stoga, jedenje trave može pomoći psećoj probavi, a nadoknađuje i ključan deo zdrave pseće ishrane, piše IFL Science.

