4 male intimne tajne koje muškarci celog života kriju od žena

U partnerskim odnosima muškarci i žene često imaju različite načine izražavanja emocija i želja. Dok žene češće otvoreno govore o osećanjima, muškarci ponekad zadržavaju sitne, ali značajne tajne kada je intimnost u pitanju.

Iza tišine i samouverenog stava, muškarci često kriju male intimne tajne koje otkrivaju njihovu ranjivost i želju za dubljom povezanošću. Razumevanje i otvoren razgovor mogu učiniti vezu snažnijom i ispunjenijom.

Evo 4 tajne intimnosti koje muškarci često kriju od žena:

1. Žele da unesete vatru u spavaću sobu

Možda čak i vi osećate isto prema svom muškarcu? Možda želite da on s vremena na vreme zaista može da „unese vatru“ u spavaću sobu? Sada, kada ovo kažemo, mislimo samo na to da budete strastveniji, entuzijastičniji i zaljubljeniji sa svojim muškarcem nego obično.

2. Vole kada preuzmete kontrolu, ali…

Većini momaka se povremeno sviđa kada njihova devojka ili žena ima kontrolu, „diktuje konce“. Ne uvek, ali oko 10 procenata vremena je savršeno da stvari budu zanimljive. Možda ćete se osećati pomalo nervozno pri pomisli da ovo pokušate, ali kada to uradite i vidite kako dobro vaš muškarac reaguje na to, bićete veoma srećni što ste to uradili.

3. Kada se ponašate kao morska zvezda

Zamislite morsku zvezdu u okeanu upravo sada. Kada je pogledate, šta radi? Uglavnom samo leži tamo, ostaje gde jeste, gotovo potpuno mirna. Ležanje u krevetu i jedva pomeranje uništiće vaš ljubavni život sa vašim muškarcem. Dakle, ako postoji jedna stvar koju ćete poneti iz ovih tajni, to je da nikada ne ležite samo tamo. Uključite se – neverovatno je privlačno ako to učinite.

4. Oni zaista ne mogu da vam čitaju misli

Ova poslednja tajna je važna ako želite da vaš ljubavni život bude zanimljiv i zabavan za oboje. Vidite, muškarci su užasni u prepoznavanju znakova da nešto nije u redu ili čak znakova kako se osećate. Zato, umesto da se nadate da će vaš muškarac razumeti šta želite, šta vam je potrebno ili kako se osećate, mnogo je efikasnije biti direktan o tome.

