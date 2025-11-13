Doktor otkriva prosečnu veličinu penisa, muškarci šokirani: „Onda sam ogroman!“

Mislim da većina ljudi misli da je prosečna veličina penisa mnogo duža i veća nego što zapravo jeste, poručila je doktorka

Prosečna veličina penisa u erekciji iznosi oko 13 cm – daleko manje nego što mnogi zamišljaju. Ovaj podatak menja način na koji vi gledate na sebe i na muškost uopšte.

To je na TikToku-u nedavno otkrila doktorka Džin Kadl, i dodala da većina muškaraca jedva može da izmeri više od 12 centimetara, čak i kada su „tvrdi kao kamen“.

„Želim da prenesem neka znanja o tome koja je prava prosečna veličina penisa. Jedan od razloga je taj što mislim da većina ljudi misli da je prosečna veličina penisa mnogo duža i veća nego što zapravo jeste. To vrši pritisak na muškarce i žene“, otkrio je doktor.

Zašto je ova brojka važna?

Prosečna veličina penisa nije samo statistika – ona utiče na samopouzdanje, odnose i percepciju tela. Mnogi muškarci veruju da su „premali“, dok zapravo spadaju u potpuno normalan raspon.

Šta kažu istraživanja?

Prema velikim medicinskim analizama, prosečna dužina penisa u erekciji je 13,12 cm, dok u opuštenom stanju iznosi oko 9 cm. Ove brojke su rezultat merenja na hiljadama ispitanika i predstavljaju realnu sliku, a ne mitove koje Vi čujete u razgovorima ili medijima.

Vizuelizacija rezultata

Zamislite liniju od 13 cm – to je dužina obične hemijske olovke. Kada se uporedi sa tim, jasno je da većina muškaraca zapravo spada u „prosek“, i da ono što se često smatra „malim“ zapravo jeste normalno.

Zašto se osećate drugačije?

Razlog zašto mnogi misle da su manji od proseka leži u nerealnim standardima koje nameću pornografija i društvene priče. Kada Vi uporedite sebe sa tim slikama, dobijate iskrivljenu percepciju.

Šta je zaista bitno?

Medicinski stručnjaci naglašavaju da veličina penisa nije presudna za seksualno zadovoljstvo. Mnogo važniji faktori su komunikacija, intimnost i razumevanje partnera. Ako Vi brinete o veličini, setite se da je prosečna veličina penisa daleko manja nego što se priča – i da je funkcionalnost, a ne dužina, ono što donosi zadovoljstvo.

Zaključak

Prosečna veličina penisa je oko 13 cm u erekciji – broj koji ruši mitove i oslobađa od nepotrebnih kompleksa. Ako ste u tom rasponu, Vi ste u potpunosti u normali. Umesto da se fokusirate na centimetre, fokusirajte se na samopouzdanje i kvalitet odnosa.

