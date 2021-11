Koliko većini muškaraca zaista naraste penis u erekciji

Penis velike većine muškaraca naraste manje od 4 centimetara kada je u erekciji, pokazalo je istraživanje američkog Univerziteta Irvine iz Kalifornije.

Njihovi istraživači su proučavali 274 muškaraca između 2011. i 2013. godine. Testirali su ih na erektilnu disfunkciju, a potom su im u podnožje genitalija ubrizgali materije koje proširuju krvne sudove. U isto vreme su bili izloženi audiovizuelnoj seksualnoj stimulaciji.

Ustanovili su da su polni organi 74 posto ispitanika porasli za četiri ili manje centimetara. Nekima 3,1 cm. Kod preostalih 26 posto penisi su bili veći za prosečno 5,3 centimetara u erekciji u odnosu na opušteno stanje. Tokom istraživanja prosečna dužina penisa u erekciji bila je 15,5 centimetara.

Istraživači kažu da je slabija erekcija zabeležena kod muškaraca starijih od 55 godina koji imaju razne upale u svojim telima što smanjuje protok krvi i elastičnost tkiva, a to pak negativno utiče na rast polnog organa tokom erekcije, prenosi Dejli Mejl.

Penis normalnu veličinu postiže između 17. i 22. godine, a do kraja života može se smanjiti do tri centimetra. To se događa zbog smanjenog protoka krvi kroz žile. To je i razlog zašto stariji muškarci ponekad trebaju više stimulacije da bi postigli erekciju.

Američki istraživači su otkrili kako rasa ili to jesu li muškarci u vezi ili ne, nemaju utjecaj na to koliko će se spolovilo promijeniti tijekom erekcije. Na broj dodatnih centimetara tijekom uzbuđenja ne utječe niti to koliko je penis velik. Čak kažu da će muškarci s manjim spolovilima vjerojatnije imati veću erekciju, u odnosu na obujam penisa u opuštenom stanju, od onih kojima su spolovila veća dok su opuštena.

Ranije studije pokazale su kako muškarci s većim spolovilima imaju više samopouzdanja, ali i to da veličina penisa ne utječe na zadovoljstvo žena u krevetu. Ipak, pokazalo se i kako žene ipak radije biraju muškarce kojima je muškost velika.

Zaboravite na cigarete želite li dobru erekciju

Protok krvi je ključan za stvaranje erekcije, a cigarete sužavaju krvne sudove i stvaraju probleme s cirkulacijom, a time i s dopremanjem krvi u penis. To na kraju može rezultirati manjim penisom u erekciji. Tkivo s dugogodišnjim pušenjem cigareta postaje manje elastično pa je i penis u erekciji sve manji. Pušenje tako direktno može da dovede i do erektilne disfunkcije.

Univerzitet Kentaki sproveo je studiju o seksualnom životu pušača i nepušača. Otkrili su da ljudi koji ne puše više uživaju u seksu, odnosno, postižu viši nivo zadovoljstva. Na skali od 1 do 10, njihov užitak je 9. S druge strane, pušači su svoj užitak ocenili s 5.

Muškarci koji su strastveni pušači, primetiće, kažu stručnjaci, da su im katkad erekcije slabije, a mogu imati povremene epizode impotencije. Čak i kada posegnu za stimulansima, uspeh može izostati upravo iz razloga što je tkivo penisa već oštećeno i više nije toliko elastično.

Dodatni problem kod pušenja nakon seksa je – zadihanost i slabiji kapacitet pluća što zajedno sa duvanskim dimom može negativno uticati na ‘sledeću rundu’, odnosno pokvariće izvedbu odlučite li nakon cigarete nastaviti da vodite ljubav.

I da ne bi bilo zabune, duvanski dim ne šteti samo penisu, on uništava puno toga – pluća, mozak, srce, krvne sudove, kožu, zube…

