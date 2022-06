Mladić iz Srbije pitao gde da upozna stariju ženu, pa pokrenuo lavinu saveta: Neki su urnebesni

Mnogi mladi imaju ljubavne muke, a jednog 22-godišnjeg momka iz Srbije naročito muči kako da pronađe stariju ženu pa je potražio savet iskusnih muškaraca.

Mladi anonimni muškarac želeo bi da pored sebe ima stariju ženu i živi s njom, a s obzirom na to da ne zna gde može takvu iskusnu ženu da upozna, obratio se korisnicima Redita i napisao: „Pozdrav svima, imam 22 godine i dobrog sam izgleda, brinem o sebi, zanima me kako mogu da upoznam stariju ženu i je li nekome to uspelo?“

U crkvi

Savet koji se najčešće daje za upoznavanje druge polovine je u crkvi pa mu je tako jedan Beograđanin napisao: „Crkva. Tu su najranjivije.“ Na tu preporuku se nadovezao i drugi muškarac: „Nije da nisi u pravu, milf udovice su posebna priča.“

Aplikacije za dejt

Neki su preporučili aplikacije za dejt: „Badoo. Još ako uzmeš premium, možeš birati. Za sve normalnije varijante Badoo i Tinder su sr***e jer generalno služe samo da ribama dižu samopouzdanje, a ti teško da ćeš jeb…“

„Aplikacije za muvanje. Često tamo milfare traže klince“, dodao je drugi.

Taktike iskusnih

Drugi su mu otkrili svoje taktike: „Startuješ samo 1 na 1, nikakav fejs i dm. Prvo merkaš ruke da vidiš ima li prsten ili ne. Ako ima više prstenja, u većini slučajeva nije zauzeta i tu ti počinješ.“

„Isto gde nalaziš i mlađe žene. Kakvo glupo pitanje. Ako te mrzi i stvarno dobro izgledaš, zaposli se mesec, dva u nekoj firmi i zvaće te starije žene koliko hoćeš, i udate i slobodne. Ovo znam iz iskustva“, savetovao mu je drugi.

Jedan Beograđanin mu je rekao: „Nađe ona tebe, ako si odgovarajući. Idi malo po jačim kafićima, budi redovan tamo pa ćeš i primetiti gospođe od 40 i 50+, a i one tebe. Ima puno razvedenih danas u tim godinama. Ostalo je do tebe, kako izgledaš, koju priču imaš, imaš li love, itd. Ako si ubogi student ili živiš i dalje kod mame, vrlo malo šanse imaš.“

„Pričekaj jedno 10 godina pa ćeš videti koliki si mentol bio, a onda ćeš ganjati klinke od 20 i kusur godina kao i svi mi“, poručio mu je jedan.

Otkrivena lokacija

„Ako želiš samo da umočiš, idi u swingers klub. Znam da u Beogradu. Nisam bio tamo, ali pretpostavljam da će imati šta tražiš“, zaključio je jedan muškarac.

